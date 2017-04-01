Список психологических трюков для успешной рекламы Эксперты // Сегодня, 10:45 // 0

Какие бывают психологические хитрости и как ими правильно пользоваться в создании рекламного объявления?

Давно не новость, что психология и маркетинг тесно взаимосвязаны. Еще с рассвета рекламы специалисты и интернет-предприниматели в своих интересах использовали эмоции, чтобы управлять принятием покупательского решения. В области поисковой рекламы ситуация аналогична.





Проблема в том, что рекламодатели имеют максимум 170 символов, чтобы привлечь внимание покупателя. Конечно, расширенное текстовое объявление у Google облегчает задачу, но не намного.



Как правило, основное внимание поискового продвижения в том, чтобы увеличить видимость, но, так как некоторые рынки становятся все более конкурентоспособными, рекламодатели должны в том числе максимизировать количество кликов. Вопрос в том, как это сделать. Используя следующие две тактики вы сможете не только максимизировать эффективность ваших объявлений, но также сможете использовать силу убеждения, чтобы вдохновить людей на покупку.



1. Создайте ощущение срочности, чтобы вызвать импульс к покупке



Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией потребительских исследований, люди делают импульсные покупки, чтобы удовлетворить немедленно возникшее желание. Нам всем это знакомо: каждый из нас, стоя в очереди, брал батончик или жвачку возле кассы по заманчивой цене. Вы не планировали сделать эту покупку, так почему вы это сделали? Импульс!



Это чувство — боязнь что-то упустить — то, что движет такими спонтанными покупками. «Время идет, цена со скидкой, только сегодня…» Эту же теорию можно применять к рекламным объявлениям.



AdWords ведет обратный отсчет. Если вы проводите рекламную акцию или распродажу в течение ограниченного времени, вы можете передать ощущение срочности с помощью таймера обратного отсчета в настройках объявлений AdWords. В таких объявлениях будет отображаться время, оставшееся до конца предложения — так покупатели будут точно знать, сколько времени у них есть, чтобы сделать покупку.



Слова «сейчас» или «действует акция» — отличные мотиваторы к покупке. Страх упустить многое может создать у пользователя ощущение срочности, которая заставит кликнуть и купить.



2. Говорите на языке ценностей и эмоций



Мы все знаем, что объявление должно содержать ключевые слова. Если объявление не содержит релевантные ключевые слова, объявление не будет показываться. Но, пожалуйста, не останавливайте на это весь ваш мыслительный процесс. Использование языка ценностей в ваших рекламных объявлениях вызовет эмоциональный отклик у покупателей.



Что такое язык ценностей?



Язык ценностей фокусируется не на описании характеристик продукта, а на выгоде, которую получит покупатель от приобретенного товара. Такой формат рекламы направлен на то, чтобы продемонстрировать, как ваша жизнь изменится, если вы купите рекламируемый продукт.



Передать ценность — несложно. Использование обращения «вы» в объявлении поможет передать это. В языке ценностей используется эмоциональный триггер, который способен вызвать эмоциональный отклик.



В своей книге «Ошибка Декарта» Антонио Дамасио, профессор неврологии в Университете Южной Калифорнии, говорит, что эмоции требуется почти для каждого решения, которое мы делаем. Когда пользователи сталкиваются с необходимостью принять решение, эмоции, которые мы создали на основе прошлого опыта, приводят к нашим решениям.



В этом случае решение кликнуть или купить — это и есть эмоциональный отклик на основе эмоционального триггера, который создал рекламодатель. Пользователи не всегда делают покупки, основанные на логике, они кликают и переходят по страницам, исходя из эмоций. Спросите себя: могут ли ваши объявления направлять эти эмоции в правильное русло?



Теперь детальнее о том, как работают эмоциональные триггеры.



Эмоциональный триггер — это так называемый «рычаг», благодаря которому пользователь будет действовать определенным образом, считая, что он получит (или не получит) то, чего хочет.



Самое важное, чтобы ваши рекламные объявления соответствовали ожиданиям и потребностям пользователя — так, чтобы выгода, которую может получить покупатель, вызвала эмоциональный отклик.



Вот некоторые из главных эмоциональных триггеров:



Уважение

Нравиться

Быть принятым

Быть нужным

Цениться

Быть понятым

Быть правым

Относиться справедливо

Контролировать

Комфорт

Свобода

Привлечь внимание

Баланс

Разнообразие

Порядок

Безопасность

Новые испытания

Изменит

Решит

Результат



Если ваш продукт может помочь решить одну из перечисленных выше потребностей, ваш бренд в состоянии использовать эмоциональные крючки, чтобы получить более высокие показатели CTR.



Как внедрить триггеры в свои рекламные объявления?



Выпишите список слов, которые можно использовать в следующих предложениях:



«Если я покупаю продукт X, я получаю _______»



«Если я покупаю продукт X, я буду избегать _______»



Эти слова могут быть использованы в объявлениях и вызывать эмоциональный отклик у покупателей.



ВЫВОД: привлекайте внимание и вызывайте эмоции



Итак, для того, чтобы добиться эффективности объявлений, вам нужно привлечь внимание пользователей и вызвать эмоции. Конечно, это упрощение, но тем не менее, это работающая истина.



Получить заветные клики и конверсии в конкурентных условиях становится всё сложнее, но творческий подход может с легкостью увеличить ваши показатели CTR и ROI.