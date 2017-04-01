Дмитрий Соин: кому выгоден запрет на успех. Видео
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Сегодня, 01:24
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По его мнению: "Формула Успеха существует и она состоит из качественной постановки цели, формирования имиджа, брендирования и продвижения в социуме. К числу важных вспомогательных технологий в становлении успешной личности можно отнести умение вести переговоры, владение психологией, коммуникацией и некоторыми другими приемами".
Европейский институт JUSTO, опираясь на коллектив высококвалифицированных специалистов от кандидатов до докторов наук разработал и предлагает актуальные курсы личностного роста с выдачей сертификатов качества. Они могут использоваться при трудоустройстве или начале собственного бизнеса.
12 Апреля 2017 / Среда / 10 17
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