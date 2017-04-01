/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Дмитрий Соин: кому выгоден запрет на успех. Видео

Дмитрий Соин: кому выгоден запрет на успех. Видео

Эксперты
//
Сегодня, 01:24
//
0
Проблематика личностного роста и успешности очень актуальна для современного человека. О том почему нам не дают технологий построения успешной жизни и как это преодолеть рассказывает ректор Европейского института JUSTO и  основатель Центра "Новая Доктрина" Дмитрий Соин.
По его мнению: "Формула Успеха существует и она состоит из качественной постановки цели, формирования имиджа, брендирования и продвижения в социуме. К числу важных вспомогательных технологий в становлении успешной личности можно отнести умение вести переговоры, владение психологией, коммуникацией и некоторыми другими приемами".
 
Европейский институт JUSTO, опираясь на коллектив высококвалифицированных специалистов от кандидатов до докторов наук разработал и предлагает актуальные курсы личностного роста с выдачей сертификатов качества. Они могут использоваться при трудоустройстве или начале собственного бизнеса. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: нам известна формула Успеха
Дмитрий Соин: нам известна формула Успеха
Дмитрий Соин: Формула успеха реально существует
Дмитрий Соин: Формула успеха реально существует
Дмитрий Соин: что скрывают от нас в системе образования
Дмитрий Соин: что скрывают от нас в системе образования
comments powered by HyperComments
12 Апреля 2017 / Среда / 10 17
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru