Дмитрий Соин: кому выгоден запрет на успех. Видео Эксперты // Сегодня, 01:24 // 0

Проблематика личностного роста и успешности очень актуальна для современного человека. О том почему нам не дают технологий построения успешной жизни и как это преодолеть рассказывает ректор Европейского института JUSTO и основатель Центра "Новая Доктрина" Дмитрий Соин.





По его мнению: "Формула Успеха существует и она состоит из качественной постановки цели, формирования имиджа, брендирования и продвижения в социуме. К числу важных вспомогательных технологий в становлении успешной личности можно отнести умение вести переговоры, владение психологией, коммуникацией и некоторыми другими приемами".

Европейский институт JUSTO, опираясь на коллектив высококвалифицированных специалистов от кандидатов до докторов наук разработал и предлагает актуальные курсы личностного роста с выдачей сертификатов качества. Они могут использоваться при трудоустройстве или начале собственного бизнеса.