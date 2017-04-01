Два упражнения, которые изменят вашу жизнь Эксперты // Вчера, 17:51 // 71

Как сообщает ИА"ТИРАС", существует два упражнения которые способны кардинально изменить жизнь любого человека и привести его к успеху.

УПРАЖНЕНИЕ 1: РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ

Определиться с тем, какие задачи стоят внимания, поможет методика «Колесо жизненного баланса». Впервые она была изложена тремя ведущими специалистами в области коучинга Лаурой Уитворт, Генри Кимси-Хаусом и Филом Сэндалом в книге «Коактивный коучинг».



Методика позволяет оценить 8 жизненных сфер по десятибалльной шкале, ответив на вопрос, насколько мы довольны каждой из этих сфер. 10 баллов – идеальный результат, то, к чему мы стремимся. Например, возьмем сферу здоровья. 10 – ваше тело гибкое, здоровое, подтянутое, режимы сна и питания выстроены, вы успеваете заниматься спортом: йогой, фитнесом, танцами и так далее.



А как в реальности? Работа отнимает много времени, и вам едва хватает сил на то, чтобы прийти домой и лечь спать, питаетесь на бегу, времени на занятия спортом нет? Если этой сферой вы недовольны, можно оценить ее в 1 балл.



Возьмем сферу отношений. Что для вас идеальный результат? Возможно, вы хотите, чтобы партнер вас поддерживал, начальство и коллеги ценили, друзья прислушивались к вашему мнению. Как на самом деле? На работе эксплуатируют, зарплата оставляет желать лучшего, дома претензии, с друзьями не виделись несколько месяцев, но с родителями полное понимание. Поставим в этой сфере 2 балла.



Таким образом нужно оценить все сегменты круга и получить полную картину своей жизни. Похоже ли ваше «колесо жизни» на настоящее колесо? Могло бы оно катиться?



Мы определили, какие сферы жизни нужно «подтянуть». Задача не в том, чтобы довести все сегменты до 10 баллов, а в том, чтобы выстроить полноценный круг. Для этого нужно решить, что можно делать в каждом сегменте прямо сейчас. Проще всего внедрить в каждую «отстающую» сферу по одному действию, которое поможет изменить положение вещей.



В сфере здоровья – начинать каждый день с зарядки или записаться в фитнес-клуб. В секторе отношений – выделить один вечер раз в неделю (или раз в две недели), чтобы встречаться с друзьями. Составьте план для каждого сегмента. Дело за малым – начать воплощать стратегию в жизнь. Поможет в этом второе упражнение.



Начав всё это внедрять, видя, как регулярно и старательно всё выполняете, вам уже не захочется свернуть с намеченного пути.



УПРАЖНЕНИЕ 2: ТРЕКИНГ РЕГУЛЯРНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Это документ, в котором вы зафиксируете все новые привычки, которые хотите ввести в свою жизнь за месяц. Удобнее создать и распечатать таблицу Excel. Она должна содержать графу «Мои новые привычки», а также столбцы с датами, на которые у вас запланировано то или иное действие.



Планируете посещать фитнес-клуб? Отметьте в таблице галочками конкретные даты на весь месяц. Выполнив пункт, можно закрасить ячейку карандашом. Делайте так с каждой новой привычкой: определяйте регулярность, вносите в таблицу, подводите итоги. Повесьте копии таблицы там, где вы часто бываете: на кухне, в спальне, возле рабочего стола – они будут напоминать вам о том, как важно не сбиться с курса.

