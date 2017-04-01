/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Два упражнения, которые изменят вашу жизнь

Два упражнения, которые изменят вашу жизнь

Эксперты
//
Вчера, 17:51
//
71
Как сообщает ИА"ТИРАС", существует два упражнения которые способны кардинально изменить жизнь любого человека и привести его к успеху.
 
УПРАЖНЕНИЕ 1: РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ 
Определиться с тем, какие задачи стоят внимания, поможет методика «Колесо жизненного баланса». Впервые она была изложена тремя ведущими специалистами в области коучинга Лаурой Уитворт, Генри Кимси-Хаусом и Филом Сэндалом в книге «Коактивный коучинг». 

Методика позволяет оценить 8 жизненных сфер по десятибалльной шкале, ответив на вопрос, насколько мы довольны каждой из этих сфер. 10 баллов – идеальный результат, то, к чему мы стремимся. Например, возьмем сферу здоровья. 10 – ваше тело гибкое, здоровое, подтянутое, режимы сна и питания выстроены, вы успеваете заниматься спортом: йогой, фитнесом, танцами и так далее. 

А как в реальности? Работа отнимает много времени, и вам едва хватает сил на то, чтобы прийти домой и лечь спать, питаетесь на бегу, времени на занятия спортом нет? Если этой сферой вы недовольны, можно оценить ее в 1 балл. 

Возьмем сферу отношений. Что для вас идеальный результат? Возможно, вы хотите, чтобы партнер вас поддерживал, начальство и коллеги ценили, друзья прислушивались к вашему мнению. Как на самом деле? На работе эксплуатируют, зарплата оставляет желать лучшего, дома претензии, с друзьями не виделись несколько месяцев, но с родителями полное понимание. Поставим в этой сфере 2 балла. 

Таким образом нужно оценить все сегменты круга и получить полную картину своей жизни. Похоже ли ваше «колесо жизни» на настоящее колесо? Могло бы оно катиться? 

Мы определили, какие сферы жизни нужно «подтянуть». Задача не в том, чтобы довести все сегменты до 10 баллов, а в том, чтобы выстроить полноценный круг. Для этого нужно решить, что можно делать в каждом сегменте прямо сейчас. Проще всего внедрить в каждую «отстающую» сферу по одному действию, которое поможет изменить положение вещей. 

В сфере здоровья – начинать каждый день с зарядки или записаться в фитнес-клуб. В секторе отношений – выделить один вечер раз в неделю (или раз в две недели), чтобы встречаться с друзьями. Составьте план для каждого сегмента. Дело за малым – начать воплощать стратегию в жизнь. Поможет в этом второе упражнение. 

Начав всё это внедрять, видя, как регулярно и старательно всё выполняете, вам уже не захочется свернуть с намеченного пути. 

УПРАЖНЕНИЕ 2: ТРЕКИНГ РЕГУЛЯРНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Это документ, в котором вы зафиксируете все новые привычки, которые хотите ввести в свою жизнь за месяц. Удобнее создать и распечатать таблицу Excel. Она должна содержать графу «Мои новые привычки», а также столбцы с датами, на которые у вас запланировано то или иное действие. 

Планируете посещать фитнес-клуб? Отметьте в таблице галочками конкретные даты на весь месяц. Выполнив пункт, можно закрасить ячейку карандашом. Делайте так с каждой новой привычкой: определяйте регулярность, вносите в таблицу, подводите итоги. Повесьте копии таблицы там, где вы часто бываете: на кухне, в спальне, возле рабочего стола – они будут напоминать вам о том, как важно не сбиться с курса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сон на правом или левом боку, оказывает большое влияние на здоровье
Сон на правом или левом боку, оказывает большое влияние на здоровье
Только желание быть первым заставляет человека заниматься спортом
Только желание быть первым заставляет человека заниматься спортом
Наталья Лантер: создай жизнь своей мечты
Наталья Лантер: создай жизнь своей мечты
comments powered by HyperComments
12 Апреля 2017 / Среда / 01 25
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru