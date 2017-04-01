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Лунная магия особенно сильна в эти дни

Лунная магия особенно сильна в эти дни

Эксперты
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Сегодня, 01:57
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По мнению профессионального астролога Светланы Дидушок в ближайшее время людям следует ждать сюрпризов от луны. Ее оценка текущей астрологической ситуации выглядит следующим образом:

Полнолуние 9.08 11 апреля 2017 года.  Луна в Весах.   В полнолуние Луна достигает своего энергетического пика и люди очень чувствительны в этот момент. Проявляется максимальный энергетический потенциал человека и важно уметь управлять этой энергией, либо же она возьмет верх над вами. Вся природа реагирует на силу Луны, так по статистике именно в полнолуние фиксируется увеличение количества преступлений, аварий, катастроф и прочих происшествий. Полнолуние имеет большое влияние на подсознание человека.
 
В этот период может возникнуть эмоциональное напряжение, перевозбуждение, нервозность, начинают активно проявляться страхи и фобии, желание активно действовать и идти на неоправданный риск. Если вы притормозите и посмотрите на себя со стороны, то увеличатся шансы проработать данный материал либо сейчас, когда они на поверхности, либо впоследствии. Критически провокационные 15-е лунные сутки и энергии ретроградного Меркурия усилят это полнолуние.
 
Постарайтесь избегать споров, конфликтов и выяснения отношений. Будьте очень аккуратны на дороге и внимательны за рулем! А под влиянием ретроградной Венеры возможно вам захочется сорить деньгами и делать необдуманные покупки. Не принимайте финансовых решений, о которых вы возможно пожалеете впоследствии. Обратите внимание на здоровье. Обострятся хронические заболевания. Врачи скорой помощи констатируют увеличение инсультов и инфарктов именно при полной луне.
 
Будьте внимательны к себе и своим близким. Хирургическое вмешательство в период полной Луны крайне нежелательно, возрастет риск кровотечения. А потому постарайтесь отложить даже небольшие операции на более благоприятный период. Могут проявляться скрытые болезни, а потому в этот момент хорошо пройти медицинское обследование. Воздержитесь от алкоголя, тонизирующих напитков и сигарет. Уже упоминалось, что в полнолуние подсознание человека наиболее открыто и восприимчиво. В это время Муза благоволит и вас может посетить озарение, инсайты и необычные идеи.
 
В это время очень хорошо заняться творчеством, так как воображение обильно, а образы и креативные идеи так и витают в воздухе. Воспользуйтесь этим моментом для сублимации мощнейшей энергетики в творчество, создание проектов, в том числе находка нестандартных задач и решений в бизнесе. Главное наблюдать эмоциональный подъем и направлять энергию в мирное русло. Благоразумие, сохранение спокойствия и разотождествление с эмоциями будет верным способом гармонично пережить период этого полнолуния. Берегите себя и своих близких.

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