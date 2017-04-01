Как обычное раздражение перерастает в приступ гнева Эксперты // Сегодня, 16:07 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", в данной статье эксперт информационного агенства расскажет по пунктам, как обычное раздражение может перерасти в приступ гнева.