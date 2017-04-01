Как обычное раздражение перерастает в приступ гнева
Эксперты
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Сегодня, 16:07
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Как сообщает ИА"ТИРАС", в данной статье эксперт информационного агенства расскажет по пунктам, как обычное раздражение может перерасти в приступ гнева.
Первая стадия
Что-то периодически вызывает у Вас недовольство. Вы тщательно пытаетесь это от себя скрыть - игнорируете, с умным видом говорите "это меня не волнует", "я не буду обращать внимание на такие мелочи" и т.д.
Тем самым Вы обманываете себя и накапливаете негативные эмоции внутри, которые приводят к физическому напряжению.
А ведь НА ЭТОЙ СТАДИИ, когда ещё только начинает действовать какой-то раздражитель, начинают появляться какие-то негативные эмоции и недовольство, МОЖНО РАЗОБРАТЬСЯ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ. У Вас только началось скапливание негативных эмоций, поэтому вполне можно остановить этот процесс. Во-первых, нужно признать у себя наличие каких-то либо негативных эмоций(чувств) по отношению к чему-либо. Во-вторых, нужно взглянуть на ситуацию со стороны и постараться максимально беспристрастно найти причины этих эмоций(чувств). В-третьих, обдумать какие у Вас есть приемлемые способы ВЫРАЗИТЬ своё недовольство и избавить себя от накопление негатива внутри.
Может быть и другая ситуация. Человек признает начало сдерживания негативных чувств, начнёт их созерцать со стороны, проанализирует и придёт к выводу, что ситуация провоцирует чувства из прошлого. А сама по себе представляет малую угрозу, при которой достаточно просто провести беседу с "неприятным" человеком, либо слегка изменить своё поведение
Вторая стадия
Признаки - внезапная раздражительность на казалось бы пустяковые вещи. Неожиданные перепады настроения. Резкие фразы в адрес родных, друзей. Как результат - чувство вины и дальнейшее игнорирование неудобств.
Как Вы поняли, на этой стадии скопившееся раздражение уже начинает искать выход. НО выходит оно неосознанно и скорей всего является смещённой агрессией (Смещённой - значит направленной не на изначальный объект, а на тех кто под рукой и кому проще возразить, на кого проще выплеснуть гнев или смещённой на другой ситуацию).
На этой стадии как-то повлиять и выровнять своё эмоциональное состояния Вам будет уже труднее. Чаще всего одному не справиться, так как уже начинает теряться связь между реальностью и происходящим внутри. Комок негатива вырос, периодами становится сложно понять объективность угрозы исходящей извне. Таким образом начинает своё формирование порочный круг – человек испытывает недовольстно, но не находит способ, чтобы выразить его на изначальный объект или ситуацию, это приводит к накоплению негатива, который начинает искать выход, в конечном итоге появляются вспышки «непонятного» раздражения и гнева.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Человек, из-за которого происходит накопление негативных эмоций и человек, на которого в итоге Вы будете срываться может быть один и тот же. Многим часто свойственно молчать, молчать, пропускать мимо ушей, а потом превращаться в комок раздражения и гнева. В итоге другой человек ничего не понимает и начинает считать Вас неуравновешенным, а Ваша задача понять в каких моментах этот человек провоцирует у Вас накапливание негатива внутри и как можно раньше (уважительно, но настойчиво) начать объяснять ему как его поведение действует на Вас.
Самостоятельно это получается довольно хорошо сделать на первой стадии накопления негативных эмоций. На второй стадии уже намного сложнее. Самым эффективным будет обратиться к психологу и вместе продумать план действий
Третья стадия
Накапливание негативных эмоций уже происходит давно. Скорей всего одна ситуация, провоцирующая это накапливание, переплелась с другой, похожей. Человек по прежнему может срываться по принципу смещённой агрессии (на того, кто под руку попался). НО теперь скорей всего начинает срываться и протестовать уже и по отношению к адресату. Только делает это необдуманно, мало контролирует и ему трудно объяснить логику своего поведения. После очередного срыва начинает мучить чувство вины всё сильнее и сильнее. Затем человек начинает раздражаться и протестовать этому чувству вины и наступают новые вспышки гнева. Получается замкнутый круг.
Самостоятельно выйти из этого круга практически невозможно. Необходима работа с психологом для выявления истоков агрессии, повышения осознанности действий, обучения управлению эмоциональным состоянием, поиск способов адекватного выражения негативных эмоций.
Что-то периодически вызывает у Вас недовольство. Вы тщательно пытаетесь это от себя скрыть - игнорируете, с умным видом говорите "это меня не волнует", "я не буду обращать внимание на такие мелочи" и т.д.
Тем самым Вы обманываете себя и накапливаете негативные эмоции внутри, которые приводят к физическому напряжению.
А ведь НА ЭТОЙ СТАДИИ, когда ещё только начинает действовать какой-то раздражитель, начинают появляться какие-то негативные эмоции и недовольство, МОЖНО РАЗОБРАТЬСЯ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ. У Вас только началось скапливание негативных эмоций, поэтому вполне можно остановить этот процесс. Во-первых, нужно признать у себя наличие каких-то либо негативных эмоций(чувств) по отношению к чему-либо. Во-вторых, нужно взглянуть на ситуацию со стороны и постараться максимально беспристрастно найти причины этих эмоций(чувств). В-третьих, обдумать какие у Вас есть приемлемые способы ВЫРАЗИТЬ своё недовольство и избавить себя от накопление негатива внутри.
Может быть и другая ситуация. Человек признает начало сдерживания негативных чувств, начнёт их созерцать со стороны, проанализирует и придёт к выводу, что ситуация провоцирует чувства из прошлого. А сама по себе представляет малую угрозу, при которой достаточно просто провести беседу с "неприятным" человеком, либо слегка изменить своё поведение
Вторая стадия
Признаки - внезапная раздражительность на казалось бы пустяковые вещи. Неожиданные перепады настроения. Резкие фразы в адрес родных, друзей. Как результат - чувство вины и дальнейшее игнорирование неудобств.
Как Вы поняли, на этой стадии скопившееся раздражение уже начинает искать выход. НО выходит оно неосознанно и скорей всего является смещённой агрессией (Смещённой - значит направленной не на изначальный объект, а на тех кто под рукой и кому проще возразить, на кого проще выплеснуть гнев или смещённой на другой ситуацию).
На этой стадии как-то повлиять и выровнять своё эмоциональное состояния Вам будет уже труднее. Чаще всего одному не справиться, так как уже начинает теряться связь между реальностью и происходящим внутри. Комок негатива вырос, периодами становится сложно понять объективность угрозы исходящей извне. Таким образом начинает своё формирование порочный круг – человек испытывает недовольстно, но не находит способ, чтобы выразить его на изначальный объект или ситуацию, это приводит к накоплению негатива, который начинает искать выход, в конечном итоге появляются вспышки «непонятного» раздражения и гнева.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Человек, из-за которого происходит накопление негативных эмоций и человек, на которого в итоге Вы будете срываться может быть один и тот же. Многим часто свойственно молчать, молчать, пропускать мимо ушей, а потом превращаться в комок раздражения и гнева. В итоге другой человек ничего не понимает и начинает считать Вас неуравновешенным, а Ваша задача понять в каких моментах этот человек провоцирует у Вас накапливание негатива внутри и как можно раньше (уважительно, но настойчиво) начать объяснять ему как его поведение действует на Вас.
Самостоятельно это получается довольно хорошо сделать на первой стадии накопления негативных эмоций. На второй стадии уже намного сложнее. Самым эффективным будет обратиться к психологу и вместе продумать план действий
Третья стадия
Накапливание негативных эмоций уже происходит давно. Скорей всего одна ситуация, провоцирующая это накапливание, переплелась с другой, похожей. Человек по прежнему может срываться по принципу смещённой агрессии (на того, кто под руку попался). НО теперь скорей всего начинает срываться и протестовать уже и по отношению к адресату. Только делает это необдуманно, мало контролирует и ему трудно объяснить логику своего поведения. После очередного срыва начинает мучить чувство вины всё сильнее и сильнее. Затем человек начинает раздражаться и протестовать этому чувству вины и наступают новые вспышки гнева. Получается замкнутый круг.
Самостоятельно выйти из этого круга практически невозможно. Необходима работа с психологом для выявления истоков агрессии, повышения осознанности действий, обучения управлению эмоциональным состоянием, поиск способов адекватного выражения негативных эмоций.
07 Апреля 2017 / Пятница / 16 20
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