10 типичных ошибок современных родителей Эксперты // Сегодня, 13:54 // 0

ИА"ТИРАС", представляет читателю статью, которая поможет многим молодым мамам не допускать глобальных ошибок в воспитании своих детей. Женщина, написавшая данный материал, является экспертом в области психологии и воспитания подрастающего поколения.

-Когда я стала мамой, все вокруг раздавали мне миллионы советов о том, как я должна любить своих детей. Но я никогда их не слушала. Потому что мало кто на самом деле знает, как воспитать не только послушных, но и счастливых детей.

Я призываю вас взять ответственность в этом вопросе на себя. Вашим главным приоритетом должны стать счастливые, а не послушные дети. Большинство родителей так сильно заботятся о своих детях, что не позволяют им падать и набивать собственные шишки. Они вмешиваются в их жизнь и чрезмерно активно пытаются защитить от возможных неприятностей окружающего мира.

Мое любимое правило воспитания гласит: «Подготовьте своего ребенка к дороге, но не забирайте у него возможность идти по ней самостоятельно».

Ошибка № 10: Вы поклоняетесь своим детям

Большинство из нас стараются быть идеальными родителями. Наши дети живут в намного лучших условиях, чем жили в их возрасте мы. Мы удовлетворяем все капризы своего ребенка: хочет новую игрушку — пожалуйста!, очередную шоколадку — держи! Проблема, однако, в том, что дети начинают думать, будто весь мир вращается вокруг них. И когда в следующий раз ваш ребенок не получит желаемого, то сильно расстроится. Гораздо сильнее, чем соседский мальчишка, с которым так не «сюсюкаются».

Мы не должны преклоняться перед своими детьми. Мы должны любить их. Они для нас центр Вселенной, но сами себя они так воспринимать не должны. Иначе вырастут эгоистами. Не получить желаемого здесь и сейчас — это нормально.

Ошибка № 9: Вы полагаете, что ваши дети идеальные



От специалистов, работающих с детьми, я очень часто слышу, что многие родители сегодня совершенно не готовы воспринимать негативные отзывы по отношению к своим отпрыскам. Как только кто-то их критикует, то тут же натыкается на волну неприятия или даже агрессии со стороны родителей. Иногда нам нужно вмешаться как можно быстрее, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Если школьные учителя говорят вам, что ваш ребенок плохо себя ведет и обижает одноклассников, выводы нужно сделать в отношении ребенка, а не учителей.

Ошибка № 8: Вся ваша жизнь — это ваши дети

Мы гордимся нашими детьми. Когда у них получается что-то важное, мы счастливы сильнее, чем если бы это были наши собственные успехи. Но во всем должна быть мера. У вас должна быть своя собственная жизнь и свои собственные успехи. Детям нужен правильный пример для подражания. Станьте им. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок прожил полноценную жизнь, проживите ее сами!

Ошибка № 7: Вы принимаете все решения за него самого



Конечно, мы все хотим, чтобы наш ребенок не попал в какую-то скверную историю. Конечно, мы хотим, чтобы он пел нам дифирамбы и уважал нас за то, что мы хотим обеспечить ему лучшую жизнь.

Проблема, однако, в том, что такой ребенок не умеет мыслить самостоятельно. И впадает в одну из двух крайностей: либо он не может принять без вашего участия даже самого пустякового решения, либо начинает забывать о том, что вседозволенность — это ненормально. Не решайте за вашего ребенка, кем он должен быть. Это не то проявление любви с вашей стороны, которое необходимо.

Ошибка № 6: Конкурсное воспитание



Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был лучше остальных. Лучше учился, показывал лучшие спортивные результаты. Многие увлекаются этим так сильно, что их дитя начинает рассматривать всю жизнь как одно бесконечное соревнование. Но наша жизнь — это не только пот и борьба. Жизнь — это еще и радость от осознания текущего момента. Лучше постарайтесь привить ребенку мысль, что победа любой ценой — это не единственное, что имеет значение. Человека определяют не его победы, а его характер.

Ошибка № 5: Вы лишаете его детства

Чем счастливее будет детство вашего ребенка, тем более счастливым человеком он вырастет. Это императив, доказанный учеными. Самый верный способ лишить дитя детства — загрузить его школьными уроками, занятиями в музыкальной школе, изучением иностранного, спортом и т. д. А еще мы хотим, чтобы наши дети помогали нам выполнять работу по дому. Но при этом всем вы не должны забывать, что у каждого должно быть право на детство.



Ошибка № 4: Вы хотите иметь «правильного», а не «настоящего» ребенка

Мы начинаем строить планы на своих детей уже тогда, когда они еще в нашей утробе. Мы мечтаем, что они вырастут и добьются большего, чем мы.

Но ирония в том, что вы не можете получить того идеального ребенка, о котором мечтаете. Вы получите того единственно возможного человека, который мог родиться именно у вас. Не пытайтесь изменить в нем то, что вам не нравится. Не принуждайте его становиться тем, кем он якобы должен быть в ваших мечтах. Пусть он станет тем, кем сам захочет стать.



Ошибка № 3: Вы забываете о том, что поступки важнее слов

Мы все хотим казаться своим детям идеальными. Мы все знаем, что, для того чтобы ребенок вырос умным и добрым, мы должны показывать ему пример. Но большинство из нас также забывает о том, что моральные наставления работают только в одном-единственном случае: если вы сами им следуете.

Поэтому в следующий раз, когда будете ругать свое чадо за то, что оно неуважительно относится к сверстникам, спросите себя: а может, ребенок подсмотрел негативный пример за вами?

Ошибка № 2: Вы судите о родителях по их детям





Когда вы встречаете где бы то ни было невоспитанного ребенка, то автоматически начинаете думать, будто у него дрянные родители. Но это не всегда так. Не бывает идеальных взрослых и «пластилиновых» детей. В мире нет ничего идеального, равно как и ничего безнадежного. Мы никогда не знаем, насколько сильно другие родители переживают о своих детях. Поэтому и не должны судить о них.

Ошибка № 1: Недооценка характера

У каждого ребенка есть свой характер и свой внутренний моральный компас. Эти вещи значат намного больше, чем ваши потуги превратить свое дитя в идеального человека. Не пытайтесь учить его по написанным в книгах шаблонам. Каждому нужен свой подход. Главное, о чем стоит позаботиться, — это характер. Единственная возможность дать ребенку его закалить — это позволить ему больше свободы. Не прячьте своего ребенка от реального мира. Пусть ваша любовь не становится для него тюрьмой!