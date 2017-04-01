Что такое быть собой? Эксперты // Сегодня, 20:12 // 0

ИА"ТИРАС", публикует материал анонимного эксперта в области психологии, который раскрывает одну из важнейших тем нашей жизни : "Что такое быть собой?".

Что такое манипуляция наверное уже все давно знают. Но знать и ясно видит, это очень разные вещи. Люди просто отказывается это видит. Им кажется, что они получает какую то выгоду или просто не может признаться себе, что кто то ими манипулирует. Но что точно могу вам сказать, вы ничего не получаете кроме как потери СЕБЯ.



Приведу один простой пример. Не буду скрывать, он произошел со мной. Человек (с которым я общался некоторое время) как то мне однажды сказал: "чудо ты моё". От этих слов во мне что то щелкнуло, как будто рубильник переключился. Сперва я не понял, просто не мог осознать что произошло. А потом до меня дошло... Это просто манипуляция. Если перевести в слова что скрывалось под этой фразой, то это бы звучало примерно так: "останься со мной и ты будешь чудом", "не меняйся и ты останешься чудом"и т.п. И мне стало очень ясно, что я хочу быть просто СОБОЙ. Не чудом, не молодцом, не хорошим, не плохим или любой другой этикеткой… А быть просто СОБОЙ! Везде и всегда.



Честно говоря, перед тренингом "Человек настоящий", быть собой мне было самая большая мистика. Как так, быть собой?! Не, ну мне казалось что я бываю собой, но это было далеко от истины. Так вот, если у вас возникает такой вопрос, то вам прямиком на этот тренинг. И вы начнете видеть людей насквозь, слышать что скрывается под их словами, понимать мотивы их действии и еще многое чего. Но это просто бонусы. А самое крутое, это просто БЫТЬ СОБОЙ!



Приведу один простой пример. Не буду скрывать, он произошел со мной. Человек (с которым я общался некоторое время) как то мне однажды сказал: "чудо ты моё". От этих слов во мне что то щелкнуло, как будто рубильник переключился. Сперва я не понял, просто не мог осознать что произошло. А потом до меня дошло... Это просто манипуляция. Если перевести в слова что скрывалось под этой фразой, то это бы звучало примерно так: "останься со мной и ты будешь чудом", "не меняйся и ты останешься чудом"и т.п. И мне стало очень ясно, что я хочу быть просто СОБОЙ. Не чудом, не молодцом, не хорошим, не плохим или любой другой этикеткой… А быть просто СОБОЙ! Везде и всегда.



Честно говоря, перед тренингом "Человек настоящий", быть собой мне было самая большая мистика. Как так, быть собой?! Не, ну мне казалось что я бываю собой, но это было далеко от истины. Так вот, если у вас возникает такой вопрос, то вам прямиком на этот тренинг. И вы начнете видеть людей насквозь, слышать что скрывается под их словами, понимать мотивы их действии и еще многое чего. Но это просто бонусы. А самое крутое, это просто БЫТЬ СОБОЙ!