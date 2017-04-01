5 растений которые создают благоприятные условия для жизни в доме
Эксперты
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Сегодня, 14:33
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5 РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЗАБИРАЮТ ЛИШНЮЮ ВЛАГУ ИЗ ВОЗДУХА
Спатифиллум (Spathiphyllum)
Цветок женского счастья, или белый парус — существует поверье, что растение приносит в дом счастье и любовь. Спатифиллум не только поглощает лишнюю влагу, нормализуя климат в доме, но и уничтожает споры плесени. Растение прекрасно чувствует себя в ванной при температуре воздуха от +18 °C.
Кофейное дерево (Coffea)
Из почти 100 видов люди чаще всего выращивают аравийское и конголезское кофейные деревья, которые дают сорта арабика и робуста. Первые плоды появляются на 5–6 год, поэтому лучше покупать взрослое растение. Любит хороший полив и полутень, поглощает лишнюю влагу из воздуха и наполняет его тропическим запахом во время цветения.
Мирт (Myrtus)
Символ мира и наслаждения. В прошлом люди верили, что дерево священно: возвращает молодость старикам, путникам придает бодрость и дух. Сегодня мы знаем, что мирт в доме не только восстанавливает нормальный микроклимат, но и заботится о здоровье: фитонциды, выделяемые листьями и цветами мирта, убивают микробы в воздухе.
Лавр благородный (Laurus nobilis)
Лавр в древности любили травоядные динозавры, меньше всего сопротивлявшиеся при нападении хищников. Таким образом, хищник, выбирая легкую жертву, получал сразу обед с приправой. Люди считали лавр символом славы, победы и величия. Растение родом из субтропиков, поэтому любит влажный воздух, полутень и обильный полив теплой водой. Впитывая влагу из воздуха, формирует нормальный микроклимат. Листья лавра можно сушить и использовать в кулинарии.
Лимон (Citrus limon)
Лимон — растение, приятное во всех отношениях: во время цветения наполняет воздух цитрусовым ароматом, вытягивает из воздуха лишнюю влагу. Листья выделяют огромное количество целебных веществ, стерилизуя пространство вокруг себя. Дерево любит солнечные ванны, регулярный полив и сухую почву. Больше всего лимонов в течение года дает Павловский сорт.
5 РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЕ УВЛАЖНЯЮТ СУХОЙ ВОЗДУХ
Кипарисовик (Chamaecyparis)
В Японии кипарисовик считают священным деревом: верят, что души умерших и богов поселяются в них. Это вечнозеленое растение освежает интерьер своим видом, увлажняет воздух, борется с пылью и облегчает приступы головной боли и мигрени. Взамен ожидает полутень и регулярный полив.
Сансевиерия (Sansevieria)
Или щучий хвост, или тещин язык. Это растение творит невероятные вещи с воздухом: увлажняет его, вырабатывает огромное количество кислорода (для своих размеров) и нейтрализует вредные испарения, выделяемые синтетическими материалами. За ним легко ухаживать: оно хранит влагу в листьях, не требует обильного полива. Прекрасно поселится в любом углу дома.
Фикус (Ficus)
Самое популярное домашнее растение. Увлажняет воздух, насыщает его кислородом, нейтрализует токсины и вирусы, с помощью широких листьев задерживает пыль. Любит большие помещения и полутень. В домах часто встречается фикус Бенджамина, названный в честь британского ботаника и являющийся символом столицы Таиланда Бангкока. Он неприхотлив, быстро растет, но не любит сквозняков и чрезмерного полива.
Циссус (Cissus)
Одни называют его комнатным виноградом за родство с виноградом, другие — березкой из-за листьев, напоминающих березовые. Исключение: циссус четырехугольный. Своим поведением он напоминает плющ: быстро обхватывает усиками стебля любую опору на пути к свету. Легко адаптируется к сухому воздуху, постепенно увлажняя его, но нуждается в полутени и регулярном влажном душе.
Каланхоэ (Kalanchoe)
Эффектное растение, каждый вид которого выглядит оригинально. Каланхоэ родом с Мадагаскара, прекрасно чувствует себя исключительно в помещениях с сухим воздухом: накапливает влагу в листьях и регулирует климат в квартире. Его нельзя обильно поливать, но обязательно нужно держать в солнечном месте.
02 Апреля 2017 / Воскресенье / 19 40
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