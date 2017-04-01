5 растений которые создают благоприятные условия для жизни в доме Эксперты // Сегодня, 14:33 // 0

Многие не догадываются о невероятной способности домашних растений влиять на микроклимат. Растения создают комфортную атмосферу, стабилизируют влажность воздуха и насыщают его кислородом, чтобы маленькие дети и люди, подверженные аллергии, могли безопасно дышать.

5 РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЗАБИРАЮТ ЛИШНЮЮ ВЛАГУ ИЗ ВОЗДУХА





Спатифиллум (Spathiphyllum)



Цветок женского счастья, или белый парус — существует поверье, что растение приносит в дом счастье и любовь. Спатифиллум не только поглощает лишнюю влагу, нормализуя климат в доме, но и уничтожает споры плесени. Растение прекрасно чувствует себя в ванной при температуре воздуха от +18 °C.



Кофейное дерево (Coffea)



Из почти 100 видов люди чаще всего выращивают аравийское и конголезское кофейные деревья, которые дают сорта арабика и робуста. Первые плоды появляются на 5–6 год, поэтому лучше покупать взрослое растение. Любит хороший полив и полутень, поглощает лишнюю влагу из воздуха и наполняет его тропическим запахом во время цветения.



Мирт (Myrtus)



Символ мира и наслаждения. В прошлом люди верили, что дерево священно: возвращает молодость старикам, путникам придает бодрость и дух. Сегодня мы знаем, что мирт в доме не только восстанавливает нормальный микроклимат, но и заботится о здоровье: фитонциды, выделяемые листьями и цветами мирта, убивают микробы в воздухе.



Лавр благородный (Laurus nobilis)



Лавр в древности любили травоядные динозавры, меньше всего сопротивлявшиеся при нападении хищников. Таким образом, хищник, выбирая легкую жертву, получал сразу обед с приправой. Люди считали лавр символом славы, победы и величия. Растение родом из субтропиков, поэтому любит влажный воздух, полутень и обильный полив теплой водой. Впитывая влагу из воздуха, формирует нормальный микроклимат. Листья лавра можно сушить и использовать в кулинарии.



Лимон (Citrus limon)



Лимон — растение, приятное во всех отношениях: во время цветения наполняет воздух цитрусовым ароматом, вытягивает из воздуха лишнюю влагу. Листья выделяют огромное количество целебных веществ, стерилизуя пространство вокруг себя. Дерево любит солнечные ванны, регулярный полив и сухую почву. Больше всего лимонов в течение года дает Павловский сорт.



5 РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЕ УВЛАЖНЯЮТ СУХОЙ ВОЗДУХ



Кипарисовик (Chamaecyparis)



В Японии кипарисовик считают священным деревом: верят, что души умерших и богов поселяются в них. Это вечнозеленое растение освежает интерьер своим видом, увлажняет воздух, борется с пылью и облегчает приступы головной боли и мигрени. Взамен ожидает полутень и регулярный полив.



Сансевиерия (Sansevieria)



Или щучий хвост, или тещин язык. Это растение творит невероятные вещи с воздухом: увлажняет его, вырабатывает огромное количество кислорода (для своих размеров) и нейтрализует вредные испарения, выделяемые синтетическими материалами. За ним легко ухаживать: оно хранит влагу в листьях, не требует обильного полива. Прекрасно поселится в любом углу дома.



Фикус (Ficus)



Самое популярное домашнее растение. Увлажняет воздух, насыщает его кислородом, нейтрализует токсины и вирусы, с помощью широких листьев задерживает пыль. Любит большие помещения и полутень. В домах часто встречается фикус Бенджамина, названный в честь британского ботаника и являющийся символом столицы Таиланда Бангкока. Он неприхотлив, быстро растет, но не любит сквозняков и чрезмерного полива.



Циссус (Cissus)



Одни называют его комнатным виноградом за родство с виноградом, другие — березкой из-за листьев, напоминающих березовые. Исключение: циссус четырехугольный. Своим поведением он напоминает плющ: быстро обхватывает усиками стебля любую опору на пути к свету. Легко адаптируется к сухому воздуху, постепенно увлажняя его, но нуждается в полутени и регулярном влажном душе.



Каланхоэ (Kalanchoe)



Эффектное растение, каждый вид которого выглядит оригинально. Каланхоэ родом с Мадагаскара, прекрасно чувствует себя исключительно в помещениях с сухим воздухом: накапливает влагу в листьях и регулирует климат в квартире. Его нельзя обильно поливать, но обязательно нужно держать в солнечном месте.

ИА"ТИРАС", публикует материал повествующий о растениях, которые налаживают идеальный микроклимат в доме.