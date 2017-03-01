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Талыши поддерживают союз России с Ираном

Талыши поддерживают союз России с Ираном

Эксперты
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Сегодня, 02:16
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Коренной ирано-язычный народ Кавказа, талыши - поддерживают сближение России и Ирана. Такое заявление сделал общественный активист и тележурналист талышского сообщества Забил Магеррамов. В частности им распространено следующее заявление:

Великий союз двух великих держав! Талышский народ от всего сердца поддерживает этот союз и искренне рад успешному и результативному ирано-российскому сотрудничеству в различных сферах, а особенно в деле борьбы с мировым терроризмом и злом. Мы, талыши всегда будем поддерживать этот союз, так как мы хорошо знаем, что этому союзу не рады лицемерные враги талышского народа.

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