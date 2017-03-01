Талыши поддерживают союз России с Ираном
Эксперты
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Великий союз двух великих держав! Талышский народ от всего сердца поддерживает этот союз и искренне рад успешному и результативному ирано-российскому сотрудничеству в различных сферах, а особенно в деле борьбы с мировым терроризмом и злом. Мы, талыши всегда будем поддерживать этот союз, так как мы хорошо знаем, что этому союзу не рады лицемерные враги талышского народа.
30 Марта 2017 / Четверг / 05 54
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