Дмитрий Соин: "Синий кит" в Окнах Овертона
Эксперты
//
Сегодня, 01:44
//
0
"Масштабное и высокотиражное обсуждение темы "Синего Кита" придало ему известность и популярность, как на территории России, так и в СНГ. СМИ всячески демонстрировали озабоченность проблемой, но она становилась все более известной. В итоге миллионы подростков и их родители стали интенсивно искать "синих китов" в интернете. Кто ради любопытства, кто еще по каким то мотивам. "Окна Овертона", сработали! Соприкосновение с темой самоубийств может иметь далеко-идущие последствия. И если недобросовестные телеведущие нарабатывают на этом очки, то люди могут реально пострадать. Поэтому необходима тотальная информационная грамотность населения России. Для этого Европейский институт JUSTO разработал эксклюзивный курс по Психологии влияния. Он гармонично дополняет курс политических и информационных технологий", особо подчеркнул Дмитрий Соин.
Предлагаем вашему вниманию видео Дмитрия Соина с изложением ключевых идей:
29 Марта 2017 / Среда / 03 47
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Курсы политтехнологов в Москве становятся популярнее
---|269
- Дмитрий Соин: политтехнологии против политологии
---|235
- Бессмертие возможно при включении "спящих зон" мозга
|225
- Свинина опасна для мужчин
---|209
- Дмитрий Соин: Молодежь России наращивает политическую активность
---|191
- Дмитрий Соин открыл новый канал на youtube
|156
- Дмитрий Соин: дискриминация лысых на ток-шоу очевидна
|149
- В Госдуме Владимиру Мединскому задали вопросы
---|122
- Игорь Шатров: Хождение Навального выглядит глупо
|111
- При поддержке Запада "навальные" формируют "небесную сотню"
---|102