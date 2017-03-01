Дмитрий Соин: "Синий кит" в Окнах Овертона Эксперты // Сегодня, 01:44 // 0

На неподготовленную Российскую аудиторию выплескиваются все новые ушаты манипулятивных технологий, которые разрушают ментальность и дестабилизируют психологическое состояние граждан, считает ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин. Одним из таких примеров является скрытая реклама депрессивных, суициидальных площадок, которым были посвящены многие ток-шоу и новостийные блоки. По мнению Дмитрия Соина:





"Масштабное и высокотиражное обсуждение темы "Синего Кита" придало ему известность и популярность, как на территории России, так и в СНГ. СМИ всячески демонстрировали озабоченность проблемой, но она становилась все более известной. В итоге миллионы подростков и их родители стали интенсивно искать "синих китов" в интернете. Кто ради любопытства, кто еще по каким то мотивам. "Окна Овертона", сработали! Соприкосновение с темой самоубийств может иметь далеко-идущие последствия. И если недобросовестные телеведущие нарабатывают на этом очки, то люди могут реально пострадать. Поэтому необходима тотальная информационная грамотность населения России. Для этого Европейский институт JUSTO разработал эксклюзивный курс по Психологии влияния. Он гармонично дополняет курс политических и информационных технологий", особо подчеркнул Дмитрий Соин.

Предлагаем вашему вниманию видео Дмитрия Соина с изложением ключевых идей: