Дмитрий Соин открыл новый канал на youtube Эксперты // Сегодня, 00:32 // 23

Он заключается в регистрации авторского канала на youtube, где теперь будут выкладываться его авторские ролики. Сам автор, так прокомментировал это событие:

"К сожалению сегодня на головы людей выливается слишком много информационного суррогата. Используются запрещенные технологии промывки мозгов и манипуляции сознанием. Я, как ученый и социально активный человек не могу оставаться в стороне и принял решение в меру своих возможностей раскрывать людям правду относительно того, как это происходит. Есть поговорка: оповещен - значит защищен. Приглашаю к просмотру моих видеороликов. Уверен, что они помогут зрителю по другому взглянуть на свою жизнь и защитить сознание от постороннего влияния".

ИА"ТИРАС", дает ссылку на канал и предлагает своим читателям подписаться на его обновления: https://www.youtube.com/channel/UCMZkTM9s2Awd4Gps8dC_u0g

По информации ИА "ТИРАС", ректор Европейского института JUSTO, экс-депутат Приднестровского парламента, социолог и психолог Дмитрий Соин открыл новый медийный проект.