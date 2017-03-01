Игорь Шатров: Хождение Навального выглядит глупо Эксперты // Сегодня, 12:44 // 0

Ряд российских экспертов оценили акцию Навального, как "глупое хождение". Такую точку зрения, в частности, высказал аналитик Игорь Шатров. В опубликованном комментарии он отметил следующее:

И еще несколько слов о вчерашней "акции". Для понимания моей отрицательной по отношению к провокации Навального позиции надо знать, что я не принимаю ни провластные, ни антивластные массовые демонстрации в принципе. Это какой-то анахронизм, по-моему, вчерашний день, архаичный способ выражения отношения - будь то поддержка или протест. Понимаю и принимаю только акции памяти - "Бессмертный полк", Крестный ход на Пасху - и позитивной пропаганды - велопарад, например.

Любое другое хождение с транспарантами в наше время, по-моему, глупо выглядит. Если это не стеб и троллинг, конечно, вроде "монстраций" и карнавалов. Но это я к позитивной пропаганде отношу. А так по мне, что первомайская демонстрация, что Навальный, что митинг в поддержку "Единой России". И там, и там фальшивы и лицемерны если не участники, то организаторы точно. Извините!