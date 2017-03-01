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Аллергические объектные отношения

Аллергические объектные отношения

Эксперты
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Сегодня, 13:35
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ИА"ТИРАС", делится с читателем интересной мыслью, которая была высказана психоаналитиком Пьером Марти. 

Он дал "врЕменное название" - "аллергических объектных отношений - тому типу отношений, с которыми мы встречаемся у психоаналитических/психотерапевтических пациентов, страдающих от хорошо известных аллергических состояний, особенно астмы или экземы (нейродермита). 

Дело в том, что фундаментальная природа таких отношений, специфических и в то же время часто встречающихся, обладает теоретической и практической значимостью. 

Аллергические объектные отношения, несомненно, отличающиеся от типично невротических отношений, заключаются в непрерывном стремлении сближаться с объектом настолько, насколько это возможно, вплоть для слияния с ним в неразделимую массу. 

Аллергические объектные отношения включают в себя две активные фазы: первая - это обнаружение объекта, и вторая - это контроль над этим объектом. 

Захват и использование объекта - немедленные, полные и насильственные, и несут на себе отпечаток наиболее архаичного характера. Это - глубокая и безграничная идентификация субъекта со своим объектом - недифференцированная путаница. 

Контроль над объектом - очень длинный и трудно уловимый процесс. Он состоит из установления первоначальной идентификации. Это - постоянное слияние, в котором барьеры, равно как и различия между субъектом и объектом имеют тенденцию постепенно расплываться. 

То есть - взаимопроникновение субъекта и объекта происходит сначала как активное, насильственное и массивное захватывание объекта, а затем, более плавно - как постепенный контроль над объектом. 

Попробуйте задуматься, возможно и вам приходилось встречаться в вашей жизни с подобными людьми или подобными типами отношений? 

Все эти отношения демонстрируют, что аллергичный пациент ищет слияния с матерью, однако не являющейся в точности его матерью, поскольку она как минимум отчасти идеализирована пациентом.

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