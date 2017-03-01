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Экспедиция в Тибете нашла рецепт бессмертия

Экспедиция в Тибете нашла рецепт бессмертия

Эксперты
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Сегодня, 12:39
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ИА"ТИРАС", публикует уникальную информацию о древнем рецепте бессмертия найденном в Тибете:
 
Рецепт для продления жизни Найденный экспедицией Юнеско в 1971г. в Тбилисских монастырях, написан на глиняных табличках в 5 веке до н.э.,
переведен на все языки мира. 100 г ромашки 100 г зверобоя 100 г бессмертника 100 г березовых почек Все пропустить через кофемолку, поместить в эмалированную посуду. Вечером взять 1 столовую ложку этой смеси, залить на 0,5 литра воды (кипятка), настоять 20 минут, затем пропустить через ткань (а не через марлю). Налить один стакан горячей смеси и растворить в ней 1 чайную ложку меда. Вечером выпить после ужина, после чего не пить и не есть. Утром: Подогреть на пару оставшуюся с вечера жидкость, растворить в ней чайную ложку меда и выпить. так поступать ежедневно, пока не закончится вся смесь трав. Курс лечения: повторить через 5 лет. Назначение: Резко улучшается обмен веществ, очищая организм от жировых и известковых отложений, отчего все сосуды, а, особенно, кровеносные, становятся эластичными, чем предупреждается склероз, инсульт, стенокардия, инфаркт, гипертония, исчезает шум в голове, восстанавливается зрение, омолаживается организм.

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