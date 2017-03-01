Психолог: зачем жить на показ? Эксперты // Сегодня, 01:38 // 0

ИА"ТИРАС", публикует экспертное мнение специалиста в области психологии Дины Ричардс, на тему "Зачем жить на показ?

"Если уж и называть как-то нашу эпоху, то я бы назвала ее временем "жизни напоказ".

Никогда еще за всю историю человечества персональная жизнь каждого из нас не была столь доступной для всеобщего обозрения. Чудеса техники - одно нажатие на кнопку телефона - стоп-кадр поймал мимолетное отображение реальности -загрузить"/"поделиться" и вот уже сотни друзей в ФБ, ВК или других сетей знают где вы, с кем вы и что думаете по этому поводу.





Все мы нуждаемся в свидетелях собственной жизни, а иначе, зачем все это?) Дома, квартиры, машины, красивая одежда, мужья-жены, социальные достижения - все это является частью большой системы, в которой все мы живем. И это неплохо, совсем неплохо. Мне нравится виртуальное пространство и возможности, которое оно дает современному человеку. Но вопрос соотношения внешнего и внутреннего, показного и настоящего - вот что меня, действительно, беспокоит.



Фотки в соц.сетях, мысли, истории из жизни, шутки разные - это нормально. Интернет - часть нашей современной реальности, но это все только её часть. И очень небольшая. Очень. Если она заполняет всю вашу жизнь, то однажды вы будете сильно потрясены, столкнувшись с тем, кем вы являетесь на самом деле. Любая информация требует времени на усвоение, требует осмысления, требует фильтрации, если хотите. Что с вами станет, если вы без разбору будете есть все, что увидите в холодильнике? Мало того, что без разбору, так еще и без остановки... От такого режима питания, как минимум, здоровье подпортится. Не сразу, конечно, но со временем обязательно. И фигура, кстати, тоже.



Вы когда-нибудь задумывались, что ваши уши - это орган восприятия, и если вы круглосуточно слушаете музыку или включаете фоном ТВ, то это похоже на то, что вы жуете что-то 24 часа в сутки. Если все время есть, то у ЖКТ не будет возможности восстановиться. Рецепторы языка перестанут различать вкусы, а врожденные инстинкты самосохранения очень быстро выключатся от перегрузки системы. С ушами то же самое. Им нужен отдых. Для слуха важна тишина.



С умом такая же история. Если вы постоянно находитесь в режиме потребления информации, ваш мозг не успевает все это обрабатывать и избавляться от мусора. Вся информация без фильтров оседает в подсознании, а потом выдается в качестве автоматических реакций. Да, вы смотрите ужастики, это все не по-настоящему, но физиологические реакции-то в организме происходят - и гормоны стресса вырабатываются и еще много чего. И стоит ли удивляться состоянию хронической усталости, если у вашего организма практически нет шансов на восстановление, если к этому специально не прикладывать усилий.



Какой образ вы поддерживаете? Для чего весь этот показной гламур, если вы сами устаете от такого поведения и не испытываете по этому поводу счастья? Для кого вы живете свою жизнь? На каких ее свидетелей хотите произвести впечатление?



Разве ваши депрессии, постоянное нытье, чувство глубокой неудовлетворенности жизнью, страхи, одиночество, скука и т.п. - разве это не сигнал к тому, что нужно повернуться к себе. Немного отойти от этого внешнего и разобраться, кто я такой и куда я направляюсь?



Я не против красивых картинок. Я за то, чтобы внешняя красота была отражением внутренней. Но не за то, чтобы внешняя красота была единственным, что есть в вашей жизни. Потому что внешняя красота - это не ценность. На какое-то количество лет - да, но не навсегда. Более того, вы будете сильно страдать, когда она начнет уходить, потому что вы привязаны к этому фантику. Мне очень нравятся красивые женщины. Я прям хочу, чтобы на каждом шагу встречались красивые, доброжелательные, ухоженные, уверенные в себе Женщины с чувством хорошего собственного достоинства, с пониманием своего предназначения и особенностей женского пути. И чтобы рядом с ними были яркие и умные Творцы-Мужчины. Я за все это. Но такое невозможно через внешнее. Внешнее - это всегда отражение внутреннего. А внутренняя жизнь - она не напоказ. Вот о чем я говорю.



Внутренняя жизнь практически незаметна для стороннего наблюдателя. Многим из людей кажется, что у тебя годами ничего не меняется в жизни, и пусть кажется. Им так кажется, потому что за другими наблюдают, вместо того, чтобы собой заняться. Но однажды ваше внутреннее пространство неудержимым потоком начинает прорываться наружу. И тогда ваше внешнее преобразуется удивительным образом. Вам, конечно, будут говорить: "Ух ты, а что это с тобой вдруг такое случилось. Ты же был другим" :))) Что тут ответить :) Ничего не случилось. Все хорошо. Просто перешел на следующий уровень. Перешел с хорошей несгораемой суммой на счетах в Банке Жизни.



Интересно, что когда люди в другом видят внешние проявления, они говорят: "Ух ты, это и правда работает, давай тоже так сделаем". Но когда вы видите проявленное внешнее в человеке, это значит, что его путь начался много лет назад. Начался с внутреннего и однажды проявился вовне. Поэтому не ждите результатов от других людей. Делится с вами человек своим открытием, есть резонанс, пробуйте тоже, если захочется. На пути роста достижения проявляются не сразу. И при всей красноречивости рассказчика, если у слушающего нет внутри запроса на серьезную работу, если нет запроса на трансформации, практически невозможно мотивировать кого-то на изменения.



Сколько раз я замечала такие вещи. Сидишь где-нибудь на тренинге по инвестированию, какой-нибудь молодой парень ведет, очень все рассказывает хорошо, понятно, что он сам еще в процессе, но он идет. А в зале люди сидят и говорят: "Что-то он не похож на миллионера" :))) Я говорю, что когда он станет миллионером (а он обязательно станет), ему не будет дела до вас, у него будут уже свои другие интересы. Когда идешь через лес или поднимаешься в гору, лучшее, что ты можешь сделать для тех, кто идет по твоим следам, это обернуться и сказать: "Осторожно, тут ветка. Осторожно, тут яма. Осторожно, тут камень." Когда ты придешь туда, куда идешь, тебе не захочется кричать тем, кто в пока лишь в самом начале пути. Не ищите тех, кто дошел. Следуйте за теми, кто в пути. И наберитесь смелости взять на себя ответственность за свою собственную дорогу. Проводники могут тоже ошибаться. Слушайте своего внутреннего учителя. "Любой внешний Мастер лишь проводник к внутреннему Учителю".



Я видела так много историй, когда человек что в 20 что в 30 имеет одно и то же наполнение. Десять лет прошло, а в его жизни ничего не меняется. Все те же тусовки, все те же гулянки, все то же нежелание работать над собой, не брать ответственность за свою жизнь. Что тут скажешь - свобода воли, конечно. Но мне всегда жалко упущенное время. В тридцать-сорок-пятьдесят сложнее догонять то, чему можно было уделить внимание в пятнадцать-двадцать. Но, все равно, поправимо, конечно, было бы желание.



Так вот про жизнь напоказ. Мне кажется, каждому из нас нужно почаще задавать себе вопрос: "А что от меня останется, если из моей жизни убрать всех зрителей? Какую ценность я имею в своих собственных глазах? Какой глубины достиг я за все эти годы? Куда я двигаюсь? Насколько много во мне красоты, доброты, щедрости, во имя чего я живу?" :))) Ну, конечно, можно и попроще что-то у себя поспрашивать, просто мы, философы-умники, приблизительно в таких терминах сами с собой изъясняемся ;))) Я тут скорее про здравый смысл рассуждаю. Ведь все ваши сегодняшние знакомства, увлечения, интересы, навыки и т.п. - это же база для вашего будущего. В каком окружении будет жить ваша семья, с кем станут общаться ваши дети, насколько интересной будет ваша жизнь, когда все друзья по тусовкам разойдутся по своим семьям и начнут вести более спокойный и размеренный образ жизни?



Мне страшно смотреть на 45-летних депрессирующих от одиночества мужчин, пытающихся скрыться от одиночества в ночных клубах. Начинаешь разговаривать с такими, а ведь уровень развития у некоторых и на самом деле, как будто им 20. И это не комплимент. Голова дана не для того, чтобы в нее есть :) Не только для этого, по крайней мере. А девчонки, которые без макияжа бояться на себя в зеркало смотреть, потому что "это не я" :))) Многое из внешнего - это маскировка внутренней пустоты.



Я все это к тому, что рано или поздно вы зададите себе вопрос: "В чем смысл жизни? Чего я в ней достиг? Какое место я в ней занимаю?" Да все к этому вопросу приходят. Кто-то в 20, кто-то в 40, кто-то в 60, а кто-то перед лицом смерти. И чем раньше вы повернетесь к себе лицом, тем проще будут проходить все возрастные трансформации (которые неизбежны(!) на пути каждого из нас).



Самый главный критерий глубины и красоты вашей жизни - это состояние спокойствия и удовлетворенности, которое никуда не девается :) Вне зависимости от того, где вы сейчас, с кем вы сейчас и что за этим последует. Если вы внутри, если вы "в себе", то все внешнее не может сбить вас с вашего пути. Никогда и ни при каких обстоятельствах.



Что нам для счастья-то надо? Вы сам в состоянии внутреннего покоя, любимое дело, любимый человек рядом, теплый дом, счастливые дети, хорошие друзья да интересные истории, которые можно им рассказать. Делов-то.