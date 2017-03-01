Гагаузы должны оказать сопротивление аннексии своих земель
Эксперты
//
Сегодня, 16:29
//
0
Гагаузы должны оказать сопротивление аннексии своих земель, считает гагаузский правозащитник, ветеран национально-освободительного движения Иван Бургуджи. Это связано с попыткой Молдовы передать территории компактного проживания гагаузов и болгар американским кампаниям для разработки сланцевого газа.
По мнению Ивана Бургуджи "Это просто погубит плодородные земли, обескровит народ и поставит крест на любых перспективах социо-культурного и национального возрождения гагаузов". По этой причине Иван Бургуджи потребовал "Немедленного проведения сессии народного собрания Гагауз ери, исполкома автономии, а так же депутатов всех уровней". Так же он обратился к населению с призывом проявлять большую гражданскую активность.
18 Марта 2017 / Суббота / 17 52
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Иван Бургуджи: остановим продажу Гагаузии американцам
|577
- Бургуджи: дегенераты и кастраты РМ оскорбили гагаузов
---|345
- Секреты тибетской гормональной гимнатики
|263
- Сон на правом или левом боку, оказывает большое влияние на здоровье
|216
- Дмитрий Соин: Имидж - все! Не дай себя задвинуть. Видео
|213
- Иван Бургуджи: мы помним, что румыны уничтожали гагаузов
---|197
- Александр Чумаков: в притязаниях на Молдову румыны охренели
|181
- Весенне обострение психо-зависимых преодолимо
---|172
- Без цензуры: деградация России имеет февральские корни
---|153
- Для каждой группы крови нужно свое питание
|147