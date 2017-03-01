

Гагаузы должны оказать сопротивление аннексии своих земель Эксперты // Сегодня, 16:29 // 0

Гагаузы должны оказать сопротивление аннексии своих земель, считает гагаузский правозащитник, ветеран национально-освободительного движения Иван Бургуджи. Это связано с попыткой Молдовы передать территории компактного проживания гагаузов и болгар американским кампаниям для разработки сланцевого газа.

По мнению Ивана Бургуджи "Это просто погубит плодородные земли, обескровит народ и поставит крест на любых перспективах социо-культурного и национального возрождения гагаузов". По этой причине Иван Бургуджи потребовал "Немедленного проведения сессии народного собрания Гагауз ери, исполкома автономии, а так же депутатов всех уровней". Так же он обратился к населению с призывом проявлять большую гражданскую активность.



