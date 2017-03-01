Дмитрий Соин: мы подготовим высококлассных политтехнологов
Эксперты
//
Сегодня, 11:51
//
0
Подготовка высококлассных политтехнологов - это кропотливый и трудоемкий процесс, считает ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин.
"Качественный политтехнолог - это высокооплачиваемый и уважаемый в элитах специалист. Он востребован практически постоянно т.к. на разных этажах власти выборы идут практически непрерывно. Политтехнолог высокого уровня технологически автономен. Ему можно поручить проведение кампаний в любом регионе с нуля и под ключ. Поэтому подготовкой таких специалистов должны заниматься серьезные структуры.
Сейчас этот процесс в основном находится в поле действия различных ООО и НКО. Там тоже объективно могут подготовить специалиста, но не столь универсального, как например на уровне высшего учебного заведения. Например, презентованный нами курс политтехнологов разработан докторами, кандидатами наук, людьми с опытом побед на выборах, экс-депутатами и это позволяет нам заявлять о его качестве.
Наш специалист, в итоге, владеет теорией, методологией и практикой выборного процесса. Причем от оргработы в штабе до полевых исследований и мероприятий. Мы гордимся нашим продуктом и уже получили заказы на подготовку политтехнологов от серьезных политиков и социально-политических объединений. Набор в группы так же идет в режиме нон стоп. Молодежь и средний возраст ищут себя в этой индустрии и мы предоставляем им такую возможность", отметил Дмитрий Соин.
17 Марта 2017 / Пятница / 20 26
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Иван Бургуджи: остановим продажу Гагаузии американцам
|562
- Дмитрий Соин: нам известна формула Успеха
|284
- Секреты тибетской гормональной гимнатики
|248
- Бургуджи: дегенераты и кастраты РМ оскорбили гагаузов
---|226
- Сон на правом или левом боку, оказывает большое влияние на здоровье
|211
- Дмитрий Соин: Имидж - все! Не дай себя задвинуть. Видео
|195
- Иван Бургуджи: мы помним, что румыны уничтожали гагаузов
---|166
- Свекольный квас очистит организм от всех шлаков
|151
- Весенне обострение психо-зависимых преодолимо
---|148
- Александр Чумаков: в притязаниях на Молдову румыны охренели
|130