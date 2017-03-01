Дмитрий Соин: мы подготовим высококлассных политтехнологов Эксперты // Сегодня, 11:51 // 0

Подготовка высококлассных политтехнологов - это кропотливый и трудоемкий процесс, считает ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин.

"Качественный политтехнолог - это высокооплачиваемый и уважаемый в элитах специалист. Он востребован практически постоянно т.к. на разных этажах власти выборы идут практически непрерывно. Политтехнолог высокого уровня технологически автономен. Ему можно поручить проведение кампаний в любом регионе с нуля и под ключ. Поэтому подготовкой таких специалистов должны заниматься серьезные структуры.

Сейчас этот процесс в основном находится в поле действия различных ООО и НКО. Там тоже объективно могут подготовить специалиста, но не столь универсального, как например на уровне высшего учебного заведения. Например, презентованный нами курс политтехнологов разработан докторами, кандидатами наук, людьми с опытом побед на выборах, экс-депутатами и это позволяет нам заявлять о его качестве.