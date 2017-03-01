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Дмитрий Соин: мы подготовим высококлассных политтехнологов

Дмитрий Соин: мы подготовим высококлассных политтехнологов

Эксперты
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Сегодня, 11:51
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Подготовка высококлассных политтехнологов - это кропотливый и трудоемкий процесс, считает ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин.
 
"Качественный политтехнолог - это высокооплачиваемый и уважаемый в элитах специалист. Он востребован практически постоянно т.к. на разных этажах власти выборы идут практически непрерывно. Политтехнолог высокого уровня технологически автономен. Ему можно поручить проведение кампаний в любом регионе с нуля и под ключ. Поэтому подготовкой таких специалистов должны заниматься серьезные структуры.
 
Сейчас этот процесс в основном находится в поле действия различных ООО и НКО. Там тоже объективно могут подготовить специалиста, но не столь универсального, как например на уровне высшего учебного заведения. Например, презентованный нами курс политтехнологов разработан докторами, кандидатами наук, людьми с опытом побед на выборах, экс-депутатами и это позволяет нам заявлять о его качестве.
 
Наш специалист, в итоге, владеет теорией, методологией и практикой выборного процесса. Причем от оргработы в штабе до полевых исследований и мероприятий. Мы гордимся нашим продуктом и уже получили заказы на подготовку политтехнологов от серьезных политиков и социально-политических объединений. Набор в группы так же идет в режиме нон стоп. Молодежь и средний возраст ищут себя в этой индустрии и мы предоставляем им такую возможность", отметил Дмитрий Соин.

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