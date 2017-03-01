Диана Маковская: здоровый сон - это залог успеха в любом деле Эксперты // Сегодня, 01:14 // 0

Здоровый сон - это залог успеха в любом деле. Древние мудрецы говорили, что чем раньше человек ложиться спать и чем раньше он пробуждается тем большего он добьется в жизни. Ведь именно с 10 вечера до 4-х утра сон имеет целебные свойства, которые продлевают жизнь и расширяют наше сознание. Как только человек начинает поздно ложиться и поздно вставать, происходит процесс деградации мозга. Как говорил Ширали Муслимов, который прожил 168 лет, уже в 4 утра он уже начинал активную деятельность. На сегодняшний день, система больших городов так построена, что ночью только люди только начинают активную деятельность - это клубы, бары и многие другие развлечения. Именно поэтому в мегаполисах люди не смотря на комфортные условия существования, живут на порядок меньше чем люди из глубин, где не так сильно развита постиндустриальная сеть ведущая человечество к окончательной деградации.