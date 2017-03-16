В Приднестровье опасаются румынской экспансии Эксперты // Сегодня, 12:17 // 0

В Приднестровье серьезно опасаются румынской экспансии в регионе. Об этом в частности заявил депутат парламента ПМР, политический аналитик Андрей Сафонов. В частности он подчеркнул следующие предпосылки активности Бухареста:







Уже несколько открытых источников, со ссылками на информационное агентство news.ro, сообщили, что 14 марта 2017 года (то есть 2 дня назад) Палата депутатов Национального Собрания Румынии утвердила новый национальный праздник. Праздник этот – День объединения с Бессарабией 27 марта 1918 года.То есть день, когда оккупировавшая во время Первой Мировой войны Правобережье Днестра Румыния, воспользовавшаяся революционным хаосом в России, присоединила к себе захваченную территорию. При этом никакого решения бессарабской власти, которую избрал бы народ, на этот счёт не было.Новый «красный день» румынского календаря доказывает, что экспансионистская идея присоединения земель современных Молдовы, Приднестровья и Украины получает официальное «освящение». Дело в том, что, когда в Бухаресте говорят о «воссоединении двух румынских государств», то применительно к Молдове добавляют: «в её международно-признанных границах». То есть с Приднестровьем.По Украине. Украинские Южная Бессарабия и Северная Буковина также были присоединены к Румынии в 1918 году, хотя там были свои отдельные акции по присоединению. Но общим во всём этом является факт принятия нового праздника за год до 100-летнего юбилея «великого воссоединения». А это означает либо подготовку к пропагандистскому всплеску идеи «нового воссоединения», либо практическую подготовку к «униря-2018», о чём в разных СМИ также писалось (пусть и в виде гипотезы).Раньше, для отвода глаз, в Румынии говорили: «Да ведь разговоры об объединении с Молдовой и «возвращении» Южной Бессарабии и Северной Буковины – удел маргиналов! А серьёзные политики чтят нерушимость европейских границ! Они толерантны и политкорректны!». Теперь видно: идея «восстановления Великой Румынии» патронируется с самого верха. Ибо что может быть выше высшего законодательного органа Румынии?Несколько лет назад Бухарест уже продемонстрировал свою экспансионистскую сущность – отобрал у Украины богатый газом черноморский шельф у острова Змеиный. Это, поскольку Румыния является важнейшим союзником США в данной части Европы, прошло без сучка и задоринки. Теперь, видимо, аппетиты разгораются…Происходящее подтверждает правоту тех политиков и экспертов, которые всегда предупреждали, что националистическая и экспансионистская политика властей Румынии не меняется, какие бы режимы не царствовали в Бухаресте. Значит, нужно ждать настойчивых попыток Румынии и её сторонников (возможно, при поддержке части западных политиков и спецслужб) сначала укрепить своё влияние в, как говорят в Румынии, «утраченных землях», а затем и присоединить их.Ведь 100-летний юбилей приближается…Андрей Сафонов16 марта 2017 года