10 невротических наклонностей, лишающих человека свободы Эксперты // Вчера, 18:24 // 58

ИА"ТИРАС", публикует мнение эксперта в области психологии Карена Хорни, который выявил 10 невротических наклонностей, лишающих человека свободы:

1. Невротическая потребность в привязанности и одобрении:

Потребность всем подряд угождать и нравиться, получать у них одобрение; жизнь в соответствии с ожиданиями других людей; перенесение центра тяжести с собственной личности на других, привычка принимать во внимание только их желания и мнения; боязнь самоутверждения; боязнь враждебности со стороны других или враждебных чувств к себе.2. Невротическая потребность в «партнере», который возьмет на себя руководство жизнью:Смещение центра тяжести на «партнера», который должен осуществить все жизненные ожидания и нести ответственность за все хорошее и плохое; успешное манипулирование «партнером» становится главной задачей; завышенная оценка «любви», потому что предполагается, что «любовь» решает все проблемы; боязнь оказаться покинутым; боязнь одиночества.3. Невротическая потребность ограничить свою жизнь тесными рамками:Необходимость быть нетребовательным, довольствоваться малым и ограничить свои честолюбивые стремления и желания материальных благ; необходимость оставаться неприметным и играть второстепенные роли; умаление своих способностей и потенциальных возможностей, признание скромности как высшей добродетели; стремление скорее сохранять, нежели тратить; боязнь предъявлять какие-либо требования; боязнь иметь или отстаивать экспансивные желания.4. Невротическое стремление к власти:Стремление к господству над другими; компульсивная преданность делу, долгу, ответственности; неуважение других людей, их индивидуальности, достоинства, чувств, стремление подчинить их себе; наличие с разной степенью выраженных деструктивных элементов; преклонение перед любой силой и презрение к слабости; боязнь неконтролируемых ситуаций; боязнь беспомощности.5. Невротическая потребность контролировать себя и других людей с помощью разума и предусмотрительности:Вера во всемогущество интеллекта и разума; отрицание могущества эмоциональных сил и презрение к ним; придание чрезвычайно большого значения предвидению и предсказанию; чувство превосходства над другими, основанное на способности такого предвидения; презрение в себе самом ко всему, что не соответствует образу интеллектуального превосходства; боязнь признать объективные границы силы разума; боязнь показаться «глупым» и высказать неверное суждение.6. Невротическая потребность общественного признания или престижа:Буквально все (предметы, деньги, собственные качества, поступки, чувства) оцениваются в соответствии с их престижностью; самооценка целиком зависит от публичного признания; различные (традиционные или бунтарские) способы возбуждения зависти или восхищения; боязнь утраты привилегированного положения в обществе («унижения») либо в силу внешних обстоятельств, либо вследствие внутренних факторов.7. Невротическая потребность в восхищении собой:Раздутое представление о себе (нарциссизм); потребность в восхищении не тем, что человек представляет собой или чем он обладает в глазах окружающих, а воображаемыми качествами; самооценка, целиком зависящая от соответствия этому образу и от восхищения этим образом другими людьми; боязнь утратить восхищение (оказаться «униженным»).8. Невротическое честолюбие в смысле личных достижений:Потребность превосходить других не тем, что ты собой представляешь, а посредством своей деятельности; зависимость самооценки от того, насколько удается быть самым лучшим – любовником, спортсменом, писателем, рабочим – особенно в собственных глазах, признание со стороны других также имеет значение, а его отсутствие вызывает обиду; примесь деструктивных тенденций (нацеленных на нанесение поражения другим), всегда присутствующих, хотя и различающихся по интенсивности; неустанное подталкивание себя к еще большим достижениям, несмотря на постоянную тревогу; страх неудачи.9. Невротическая потребность в самодостаточности и независимости:Потребность никогда ни в ком не нуждаться, или сопротивляться любому влиянию, или быть абсолютно ничем не связанным, поскольку любая близость означает опасность порабощения; наличие дистанции и обособленность – единственный источник безопасности; боязнь потребности в других людях, привязанности, близости, любви.10. Невротическая потребность в достижении совершенства и неуязвимости:Постоянное стремление к совершенству; навязчивые размышления и самообвинения в связи с возможными недостатками; чувство превосходства над другими в силу своего совершенства; боязнь обнаружить в себе недостатки или совершить ошибки; боязнь критики или упреков.По сути, все невротические наклонности лишены свободы, спонтанности и смысла.