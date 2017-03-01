Дмитрий Соин: Имидж - все! Не дай себя задвинуть. Видео Эксперты // Сегодня, 12:45 // 0

Предлагаем вниманию фрагмент из выступления ректора Европейского института JUSTO, кандидата социологических наук, политика и политтехнолога Дмитрия Соина перед слушателями Федерального молодежного избирательного штаба на площадке МГЕР по вопросу формирования имиджа. Гость крупнейшей в России молодежной организации опираясь на свой опыт подробно объясняет этапы и технологии структурирования эффективного имиджа. Позиция автора курса сводится к главному посылу: если ты политик, то действуй по принципу "Жажда ничто - имидж все! Не дай себя задвинуть!". Смотрите видео снятое в лектории