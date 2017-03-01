Дмитрий Соин: Имидж - все! Не дай себя задвинуть. Видео
Эксперты
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Сегодня, 12:45
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Предлагаем вниманию фрагмент из выступления ректора Европейского института JUSTO, кандидата социологических наук, политика и политтехнолога Дмитрия Соина перед слушателями Федерального молодежного избирательного штаба на площадке МГЕР по вопросу формирования имиджа. Гость крупнейшей в России молодежной организации опираясь на свой опыт подробно объясняет этапы и технологии структурирования эффективного имиджа. Позиция автора курса сводится к главному посылу: если ты политик, то действуй по принципу "Жажда ничто - имидж все! Не дай себя задвинуть!". Смотрите видео снятое в лектории
МГЕР в помещении ДК "Трехгорка".
13 Марта 2017 / Понедельник / 16 04
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