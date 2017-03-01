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Иван Бургуджи: остановим продажу Гагаузии американцам

Иван Бургуджи: остановим продажу Гагаузии американцам

Эксперты
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Сегодня, 02:18
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Резонансное решение властей Молдовы о передаче примерно трети территории страны кампаниям США под разработку сланцевого газа вызвало гневную реакцию политиков Гагаузии. Так ветеран Гагауз Ери, один из основателей современной гагаузской государственности Иван Бургуджи призвал народ и власти автономии к гражданскому сопротивлению. В распространенном им заявлении говорится следующее:

"Все кричат и ахают, что Молдова сдала территорию Гагаузии в концессию американцам без ее согласия
А почему не берут за шкирку депутатов НСГ и Башкана Гагаузии и не потребуют от них срочно по этому поводу созвать Съезд депутатов всех уровней и созывов Гагаузии начиная с 1990 года по настоящее время. Наверное надо начинать с сессий местных Советов. Принимать на них решения по этому поводу и завалить НСГ и Исполком. И делать это надо с прямо понедельника. Нечего ждать у моря погоды. А то дождутся, что все станут политическими кастратами".

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