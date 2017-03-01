Иван Бургуджи: остановим продажу Гагаузии американцам
Эксперты
//
Сегодня, 02:18
//
0
Резонансное решение властей Молдовы о передаче примерно трети территории страны кампаниям США под разработку сланцевого газа вызвало гневную реакцию политиков Гагаузии. Так ветеран Гагауз Ери, один из основателей современной гагаузской государственности Иван Бургуджи призвал народ и власти автономии к гражданскому сопротивлению. В распространенном им заявлении говорится следующее:
"Все кричат и ахают, что Молдова сдала территорию Гагаузии в концессию американцам без ее согласия
А почему не берут за шкирку депутатов НСГ и Башкана Гагаузии и не потребуют от них срочно по этому поводу созвать Съезд депутатов всех уровней и созывов Гагаузии начиная с 1990 года по настоящее время. Наверное надо начинать с сессий местных Советов. Принимать на них решения по этому поводу и завалить НСГ и Исполком. И делать это надо с прямо понедельника. Нечего ждать у моря погоды. А то дождутся, что все станут политическими кастратами".
12 Марта 2017 / Воскресенье / 06 46
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Дмитрий Соин: Политтехнологии постоянно совершенствуются
|273
- Новый способ лечения депрессии удивляет результативностью
|221
- Дмитрий Соин: нам известна формула Успеха
|175
- Дмитрий Соин: путь политика - постоянное самосовершенствование. Видео
|169
- Дмитрий Соин: психологическая мотивация в политике. Видео
---|161
- Дмитрий Соин: Русофобия в США только нарастает
|149
- Ботекс может вызвать болезнь Альцгеймера
---|133
- Трамп жгет мосты: воинственная риторика касается Крыма
---|123
- Адвокат Чумаков: в Абхазии быть трезвым невозможно
---|121
- Алексей Литвиненко: на Украине ищут народного лидера
---|101