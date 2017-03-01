Иван Бургуджи: остановим продажу Гагаузии американцам Эксперты // Сегодня, 02:18 // 0

Резонансное решение властей Молдовы о передаче примерно трети территории страны кампаниям США под разработку сланцевого газа вызвало гневную реакцию политиков Гагаузии. Так ветеран Гагауз Ери, один из основателей современной гагаузской государственности Иван Бургуджи призвал народ и власти автономии к гражданскому сопротивлению. В распространенном им заявлении говорится следующее:





"Все кричат и ахают, что Молдова сдала территорию Гагаузии в концессию американцам без ее согласия