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Дмитрий Соин: нам известна формула Успеха

Дмитрий Соин: нам известна формула Успеха

Эксперты
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Сегодня, 15:45
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Формула Успеха имеет конкретное содержание и ее применение позволяет совершать мощные прорывы в карьере, бизнесе, политике и даже в личной жизни, считает ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин. "По сути все мы мечтаем о самореализации, порой прилагаем к этому большие усилия, но зачастую стоим на месте или даже откатываемся назад. Причина в том, что люди не владеют инструментами и механизмами самопродвижения. С точки зрения "формулы" важно соблюдать следующую последовательность действий: постановка цели, формирование имиджа, брендирование и продвижение. Мы проводим курсы для всех возрастных и социальных групп. Их методология разработана учеными Европейского института JUSTO при участии экспертов Центра всестороннего развития личности "Новая доктрина". Они позволяют произвести личную перезагрузку и выйти на новый карьерный и финансовый уровень."

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