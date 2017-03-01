Дмитрий Соин: нам известна формула Успеха Эксперты // Сегодня, 15:45 // 0

Формула Успеха имеет конкретное содержание и ее применение позволяет совершать мощные прорывы в карьере, бизнесе, политике и даже в личной жизни, считает ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин. "По сути все мы мечтаем о самореализации, порой прилагаем к этому большие усилия, но зачастую стоим на месте или даже откатываемся назад. Причина в том, что люди не владеют инструментами и механизмами самопродвижения. С точки зрения "формулы" важно соблюдать следующую последовательность действий: постановка цели, формирование имиджа, брендирование и продвижение. Мы проводим курсы для всех возрастных и социальных групп. Их методология разработана учеными Европейского института JUSTO при участии экспертов Центра всестороннего развития личности "Новая доктрина". Они позволяют произвести личную перезагрузку и выйти на новый карьерный и финансовый уровень."