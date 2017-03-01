Астролог: 8 марта - энергетический пик всего месяца!
Эксперты
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Сегодня, 01:08
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"В СРЕДУ 8 марта в разгар поздравлений женщин с их международным днем в 13:24 начнется 11-й лунный день- энергетический пик всего месяца, который может помочь решить очень сложные и даже рискованные задачи, несмотря на бушующий праздник.
Если у вас есть, что доделать, лучше не сбавляйте темп и доведите все до позитивного завершения. Любящие женщины поймут и примут вашу активность. Но не откладывайте это на вечер - с 18:00 до 19:45 ЛУНА будет «без курса» и в это время лучше насладиться отдыхом в кругу приятных людей.
По мере развития событий ситуация будет несколько меняться. И вот ЛУНА во ЛЬВЕ! С 19:46 ночное светило уже изо всех сил хочет праздника и радости. Идеальное время для пиршества!
08 Марта 2017 / Среда / 09 00
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