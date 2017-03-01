/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Астролог: 8 марта - энергетический пик всего месяца!

Астролог: 8 марта - энергетический пик всего месяца!

Эксперты
//
Сегодня, 01:08
//
0
8 марта в текущем году не только международный день женской солидарности, но и энергетический пик всего месяца, считает астролог Ирина Глянько. По ее астропрогнозу:


"В СРЕДУ 8 марта в разгар поздравлений женщин с их международным днем в 13:24 начнется 11-й лунный день- энергетический пик всего месяца, который может помочь решить очень сложные и даже рискованные задачи, несмотря на бушующий праздник.

Если у вас есть, что доделать, лучше не сбавляйте темп и доведите все до позитивного завершения. Любящие женщины поймут и примут вашу активность. Но не откладывайте это на вечер - с 18:00 до 19:45 ЛУНА будет «без курса» и в это время лучше насладиться отдыхом в кругу приятных людей.

По мере развития событий ситуация будет несколько меняться. И вот ЛУНА во ЛЬВЕ! С 19:46 ночное светило уже изо всех сил хочет праздника и радости. Идеальное время для пиршества!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Астропрогноз на неделю: Звезды дают второй шанс
Астропрогноз на неделю: Звезды дают второй шанс
Астрологи советуют магию слова
Астрологи советуют магию слова
Астролог: 17 лунный день обещает РАДОСТЬ
Астролог: 17 лунный день обещает РАДОСТЬ
comments powered by HyperComments
08 Марта 2017 / Среда / 09 00
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru