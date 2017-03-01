В Москве появилась паранормальная люстра Эксперты // Сегодня, 01:29 // 0

В Москве появилась паранормальная люстра, которая самостоятельно включается и выключается помимо воли ее владельца. Об этом в социальных сетях сообщил политический аналитик, кандидат социологических наук Виталий Журавлев. В своем посте он подчеркнул следующее:







"М-да, смеёмся над Поклонской, а сами... Вот у меня вечерняя люстра живёт абсолютно автономной жизнью - загорается и гаснет по своему усмотрению в любое время. Уже и лампочки, и патрон менял, и контакты чистил - бесполезно. Поневоле начинаю подозревать потусторонние силы".