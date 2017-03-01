В Москве появилась паранормальная люстра
Эксперты
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"М-да, смеёмся над Поклонской, а сами... Вот у меня вечерняя люстра живёт абсолютно автономной жизнью - загорается и гаснет по своему усмотрению в любое время. Уже и лампочки, и патрон менял, и контакты чистил - бесполезно. Поневоле начинаю подозревать потусторонние силы".
07 Марта 2017 / Вторник / 02 10
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