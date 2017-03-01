/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Дмитрий Соин: Политтехнологии постоянно совершенствуются

Дмитрий Соин: Политтехнологии постоянно совершенствуются

Эксперты
//
Вчера, 23:55
//
7

По мнению ректора Европейского института JUSTO, кандидата социологических наук, Дмитрия Соина "Политтехнологии не теряют актуальности и как методика формирования политического процесса и как форма самореализации личности. Без политтехнологов невозможно создание и развитие партийных проектов. С их непосредственным участием проводятся выборные кампании разных уровней от депутатов и мэров до губернаторов и президентов. Быть политтехнологом престижно. Это символизирует соединение карьеры и финансового благополучия.
Политтехнологии находятся в пространстве жесткой конкуренции и постоянно совершенствуются от выборов к выборам. Поэтому требуют постоянного изучения и профессионального совершенствования политтехнологов. Для этого существуют специальные курсы и программы. Европейский институт JUSTO создал уникальную площадку, на которой выращиваются специалисты высокого уровня, способные решать самые сложные политические задачи, управлять партиями и общественными организациями,  а так же руководить избирательными штабами. Мы отвечаем за качество подготовки своими дипломами и сертификатами. С нами сотрудничают крупные политики и партийные лидеры. На выборах 2016г. наши выпускники успешно проявили себя в Москве и других регионах Российской Федерации". 

Нам удалось познакомиться с иллюстрацией уже существующего курса "Политтехнолог". В ней сказано:

"Престижная работа в законодательных органах власти, в политических партиях, общественных организациях и избирательных штабах теперь станет реальностью. По окончании предлагаемого курса вы получите сертификат "Политтехнолога" на бланке и с печатью лицензированного и аккредитованного Высшего образовательного учреждения - Европейского института JUSTO.

Программа курса разработана при участии доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, депутата Государственной Думы I, II и IV созывов, вице-спикера Госдумы II и IV созывов Сергея Николаевича Бабурина и ректора Европейского института JUSTO, кандидата социологических наук, депутата Верховного Совета ПМР VI созыва, профессионального политтехнолога Дмитрия Юрьевича Соина. 

Практикум включает следующие блоки: 
- Менеджмент и маркетинг в партиях, общественных организациях и избирательных штабах; 
- GR и PR в условиях жесткой политической конкуренции; 
- Проведение выборных кампаний: все этапы; 
- Работа помощника депутата, сотрудника аппарата партии или общественного движения. 
По окончанию курсов его участники получают Сертификат "Политтехнолог" и возможность подключения к консалтинговой политтехнологической службе Европейского института JUSTO, что значительно повышает шансы на последующее трудоустройство.

Продолжительность курса - 48 часов или 8 дней (занятия в выходные дни: суббота и воскресенье) с 12:00 до 18:00. Начало практикума 18 марта 2017 года".

Дополнительные справки по телефону:  +7 977 953 6065

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: партиям нужны опытные управленцы
Дмитрий Соин: партиям нужны опытные управленцы
Молодые правоведы посетили Европейский институт JUSTO
Молодые правоведы посетили Европейский институт JUSTO

Дмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO
Дмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO
comments powered by HyperComments
06 Марта 2017 / Понедельник / 11 07
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru