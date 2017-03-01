Дмитрий Соин: Политтехнологии постоянно совершенствуются
Эксперты
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Вчера, 23:55
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По мнению ректора Европейского института JUSTO, кандидата социологических наук, Дмитрия Соина "Политтехнологии не теряют актуальности и как методика формирования политического процесса и как форма самореализации личности. Без политтехнологов невозможно создание и развитие партийных проектов. С их непосредственным участием проводятся выборные кампании разных уровней от депутатов и мэров до губернаторов и президентов. Быть политтехнологом престижно. Это символизирует соединение карьеры и финансового благополучия.
Политтехнологии находятся в пространстве жесткой конкуренции и постоянно совершенствуются от выборов к выборам. Поэтому требуют постоянного изучения и профессионального совершенствования политтехнологов. Для этого существуют специальные курсы и программы. Европейский институт JUSTO создал уникальную площадку, на которой выращиваются специалисты высокого уровня, способные решать самые сложные политические задачи, управлять партиями и общественными организациями, а так же руководить избирательными штабами. Мы отвечаем за качество подготовки своими дипломами и сертификатами. С нами сотрудничают крупные политики и партийные лидеры. На выборах 2016г. наши выпускники успешно проявили себя в Москве и других регионах Российской Федерации".
Нам удалось познакомиться с иллюстрацией уже существующего курса "Политтехнолог". В ней сказано:
"Престижная работа в законодательных органах власти, в политических партиях, общественных организациях и избирательных штабах теперь станет реальностью. По окончании предлагаемого курса вы получите сертификат "Политтехнолога" на бланке и с печатью лицензированного и аккредитованного Высшего образовательного учреждения - Европейского института JUSTO.
Программа курса разработана при участии доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, депутата Государственной Думы I, II и IV созывов, вице-спикера Госдумы II и IV созывов Сергея Николаевича Бабурина и ректора Европейского института JUSTO, кандидата социологических наук, депутата Верховного Совета ПМР VI созыва, профессионального политтехнолога Дмитрия Юрьевича Соина.
Практикум включает следующие блоки:
- Менеджмент и маркетинг в партиях, общественных организациях и избирательных штабах;
- GR и PR в условиях жесткой политической конкуренции;
- Проведение выборных кампаний: все этапы;
- Работа помощника депутата, сотрудника аппарата партии или общественного движения.
По окончанию курсов его участники получают Сертификат "Политтехнолог" и возможность подключения к консалтинговой политтехнологической службе Европейского института JUSTO, что значительно повышает шансы на последующее трудоустройство.
Продолжительность курса - 48 часов или 8 дней (занятия в выходные дни: суббота и воскресенье) с 12:00 до 18:00. Начало практикума 18 марта 2017 года".
Дополнительные справки по телефону: +7 977 953 6065
06 Марта 2017 / Понедельник / 11 07
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