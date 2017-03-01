Дмитрий Соин: Политтехнологии постоянно совершенствуются Эксперты // Вчера, 23:55 // 7

Нам удалось познакомиться с иллюстрацией уже существующего курса "Политтехнолог". В ней сказано:





По мнению ректора Европейского института JUSTO, кандидата социологических наук, Дмитрия Соина "Политтехнологии не теряют актуальности и как методика формирования политического процесса и как форма самореализации личности. Без политтехнологов невозможно создание и развитие партийных проектов. С их непосредственным участием проводятся выборные кампании разных уровней от депутатов и мэров до губернаторов и президентов. Быть политтехнологом престижно. Это символизирует соединение карьеры и финансового благополучия.Политтехнологии находятся в пространстве жесткой конкуренции и постоянно совершенствуются от выборов к выборам. Поэтому требуют постоянного изучения и профессионального совершенствования политтехнологов. Для этого существуют специальные курсы и программы. Европейский институт JUSTO создал уникальную площадку, на которой выращиваются специалисты высокого уровня, способные решать самые сложные политические задачи, управлять партиями и общественными организациями, а так же руководить избирательными штабами. Мы отвечаем за качество подготовки своими дипломами и сертификатами. С нами сотрудничают крупные политики и партийные лидеры. На выборах 2016г. наши выпускники успешно проявили себя в Москве и других регионах Российской Федерации"."Престижная работа в законодательных органах власти, в политических партиях, общественных организациях и избирательных штабах теперь станет реальностью. По окончании предлагаемого курса вы получите сертификат "Политтехнолога" на бланке и с печатью лицензированного и аккредитованного Высшего образовательного учреждения - Европейского института JUSTO.Программа курса разработана при участии доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, депутата Государственной Думы I, II и IV созывов, вице-спикера Госдумы II и IV созывов Сергея Николаевича Бабурина и ректора Европейского института JUSTO, кандидата социологических наук, депутата Верховного Совета ПМР VI созыва, профессионального политтехнолога Дмитрия Юрьевича Соина.Практикум включает следующие блоки:- Менеджмент и маркетинг в партиях, общественных организациях и избирательных штабах;- GR и PR в условиях жесткой политической конкуренции;- Проведение выборных кампаний: все этапы;- Работа помощника депутата, сотрудника аппарата партии или общественного движения.По окончанию курсов его участники получают Сертификат "Политтехнолог" и возможность подключения к консалтинговой политтехнологической службе Европейского института JUSTO, что значительно повышает шансы на последующее трудоустройство.Продолжительность курса - 48 часов или 8 дней (занятия в выходные дни: суббота и воскресенье) с 12:00 до 18:00. Начало практикума 18 марта 2017 года".Дополнительные справки по телефону: +7 977 953 6065