Доктор Маковская: быть счастливым реально

Однако, не задумывались ли вы, что все вышеперечисленное – это счастье, которое от нас не зависит. Ведь мы конечно будем счастливы, если будет мир во всем мире, но это от нас не зависит. Мы будем счастливы, если будут здоровы наши родители, но это, к сожалению, от нас не зависит. Вы будете счастливы, если ваш муж будет вас любить, но это от вас не зависит. Основываясь на этом опросе, я сделала вывод, что чем больше мы внесем в понятие своего счастья факторов, которые от нас не зависят, тем эфемернее будет наше счастье. Поэтому, в первую очередь, всех женщин, с которыми я общаюсь, призываю больше делать акцент на себе! И я вновь задала этот вопрос, но с одной поправкой: что такое счастье, которое зависит от вас? А именно, как вы реализованы в этом мире, как женщина? Ответы разительно отличались.