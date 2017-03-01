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Доктор Маковская: быть счастливым реально

Доктор Маковская: быть счастливым реально

Эксперты
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Вчера, 17:24
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  • ИА "ТИРАС" публикует взгляд на явление "человеческого счастья", эксперта Центра "Новая Доктрина", врача Дианы Маковской. Специалист отмечает:

    Так уж получилось, что по роду своей деятельности мне много приходится общаться с женщинами. И то ли здесь дело в моей натуре, однако все разговоры о здоровье у нас непременно заканчиваются обсуждением каких-либо личных проблем. И как бы это громко не звучало, женщины, с которыми я сталкиваюсь каждый день, в большинстве своем несчастны.
  • И тут уж волей-неволей задумываешься над тем, что и проблемы в женской сфере случаются из-за глубокого чувства несчастья внутри, вплоть до неудовлетворенности в сексуальной жизни или, например, бесплодия. Тогда я и задумалась над тем, что же такое женское счастье и задавала этот вопрос всем своим пациенткам. Ответы были разные, вот некоторые из них: это внутреннее состояние равновесия и гармонии; когда к тебе прислушиваются; когда мой муж меня понимает; любовь к миру; умение радоваться всему, что есть; здоровье свое и своих близких; востребованность для близких и окружающих людей; мир на планете; счастье-это свобода и т.д. Как видите, у всех понятие счастья разное. И каждая женщина несомненно счастлива по-своему.
  • Однако, не задумывались ли вы, что все вышеперечисленное – это счастье, которое от нас не зависит. Ведь мы конечно будем счастливы, если будет мир во всем мире, но это от нас не зависит. Мы будем счастливы, если будут здоровы наши родители, но это, к сожалению, от нас не зависит. Вы будете счастливы, если ваш муж будет вас любить, но это от вас не зависит. Основываясь на этом опросе, я сделала вывод, что чем больше мы внесем в понятие своего счастья факторов, которые от нас не зависят, тем эфемернее будет наше счастье. Поэтому, в первую очередь, всех женщин, с которыми я общаюсь, призываю больше делать акцент на себе! И я вновь задала этот вопрос, но с одной поправкой: что такое счастье, которое зависит от вас? А именно, как вы реализованы в этом мире, как женщина? Ответы разительно отличались. 
  • Практически 90% женщин отвечали, что счастье - это быть матерью. Даже беременные девушки, которым только предстояли первые роды, отмечали, что самое великое счастье для них-это материнство. Я глубоко убеждена в том, что для женщины очень важно оставаться в хороших отношениях со своими детьми. Кроме того, многие девушки и женщины, на секунду отбрасывая окружающие факторы, говорили, что очень счастливы быть дочерью. Думаю многие согласятся, что это колоссальное счастье, когда живы ваши родители и вы являетесь их дочерью. Потому что в жизни любого человека бывают случаи, когда поддержка родителей и просто осознание того, что есть люди, которые тебя любят безусловной любовью, придает огромное счастье. Знаю много женщин, у которых нет контакта со своей матерью, и они конечно очень несчастны, зачастую даже не осознавая причин такого своего состояния. Поэтому я также призываю, если живы ваши родители, не упускайте возможность ощутить это счастье, быть дочерью. Цените каждую минуту общения с родителями. Некоторые женщины нашли свое счастье будучи женой. Однако, эта позиция наименее устойчива из всех. Дело в том, что когда женщина влюблена, то вырабатывает огромное количество гормонов радости, заботы, привязанности…и для того, чтобы женщина была «правильной» женой, эти гормоны должны вырабатываться всю жизнь, по отношению к одному человеку.
  • Только тогда женщина действительно бывает счастлива. Однако в наше время это встречается не очень часто, потому что наше общество более эмансипировано, чем раньше, женщины стали социально активными, они научились зарабатывать и строить карьеру, а это сопровождается выработкой таких гормонов, как адреналин, тестостерон и т.д., что априори меняет внутреннее состояние женщины. Еще один из факторов женского счастья, это женщина-подруга. Многие признались, что уделяют гораздо больше времени подруге, чем, например, родителям или мужу. И это потрясающее счастье, если в вашей жизни есть настоящий друг. Человек, который тебе не завидует, не предает, когда вы понимаете друг друга и помогаете друг другу несмотря ни на что. И именно в моменты общения с таким человеком, вы испытываете настоящее счастье. Женщины, которые полностью реализованы в своем деле или бизнесе, отметили, что их профессиональная деятельность приносит им колоссальное чувство счастья. Это те девушки и женщины, которые по-настоящему любят свое дело. Для многих, да и для меня самой, огромное счастье, когда люди, которым ты помог, благодарят тебя от всего сердца, искренне.
  •  Говорить о счастье можно бесконечно, но мне бы хотелось донести одну вещь, стать по-настоящему счастливой можно, если совместить в себе многие из этих факторов ОДНОВРЕМЕННО. Подумайте, в чем вы можете проявить себя: возможно вы хорошая мать, хорошая дочь или будьте хорошей подругой и самое главное не возлагайте свои ожидания на других людей, просто будьте и верните себе свое состояние целостности. Не ждите ни от кого благодарности, благодарите сами. Не ждите ни от кого любви, любите сами! И будет вам счастье. 
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