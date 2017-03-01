Вербальная магия выходных дней Эксперты // Сегодня, 02:06 // 0

По мнению астролога Ирины Глянько на этих выходных нас ждет "Вербальная магия". Рекомендация - всем следить за мыслями и словами! Астролог считает, что "В СУББОТУ 4.03 с 10:00 начнется 7-й лунный день, продолжая нести мощь ВЕРБАЛЬНОЙ МАГИИ, так что продолжаем хорошенько думать прежде, чем подумать.)))

ЛУНА в БЛИЗНЕЦАХ поспособствует приятному общению с близкими людьми и друзьями. Благоприятно совершать короткие поездки и собирать необходимую информацию, только уже тщательно проверяйте ее, особенно связанную с финансами, торговлей и внешностью (из-за ретро ВЕНЕРЫ). У некоторых в этот период возможно рассредоточение внимания, смена настроения, появление сомнений и колебаний под влиянием близнецовского МЕРКУРИЯ. Дайте себе больше отдыха, особенно от умственной деятельности, или просто смените обстановку.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 5.03 начнется уже 2-я лунная фаза- силы наши начнут увеличиваться. Может захотеться выйти в свет по СОЛНЦУ- управителю этого дня недели. А почему бы и нет? И еще 8-й лунный день, который начнется в 10:37 дает нам ВТОРОЙ ШАНС для реализации того, что когда-то могло не получиться, ведь символ дня- ПТИЦА ФЕНИКС. Главное быть гибкими и открытыми всему новому и желать перемен".