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Валентин Соин: в России произошло культурное голодание

Валентин Соин: в России произошло культурное голодание

Эксперты
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Сегодня, 08:05
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ИА"ТИРАС", продолжает публикацию рассуждений молодого историка и эксперта Валентина Соина. По его словам, на сегодняшний день российское общество переживает тяжелый период культурного голодания, что не сулит ничего хорошего. Как мы знаем, только богатое культурным разнообразием государство может стать настоящей цивилизацией. Но те страны, что утеряли свои устои и традиции, сохранявшиеся на протяжении сотен, а то и тысяч лет, становятся на путь деградации и морального разложения общества.
 
Решить проблему "культурного обнищания России", можно благодаря социальной политике государства, которая будет обязывать родителей плотно следить за развитием в данной области своих детей. Всем известно, что на сегодняшний день популярность социальных сетей, все больше и больше влияет на умы молодого поколения, создавая эффект социального стада. Это и приводит к тому, что с каждым годом все больше и больше молодежи, только начинающих познавать жизнь, уже официально войдут в нее имея нулевой багаж знаний. Именно поэтому, если данную публикацию читают лица подросткового возраста, то я вас призываю изучать история, познавать нашу великую русскую культуру и чтить традиции, только за счет этого мы вернем былое величие нашего государства1.

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