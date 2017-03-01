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Астропрогноз на вторник: Луна перешла в знак овна

Эксперты
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Вчера, 14:35
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Астропрогноз Ирины Глянько на вторник полезен тем, кто занимается бизнесом и решает финансовые проблемы. самое время действовать утверждает специалист. По ее мнению:
Сегодня ЛУНА уже перешла в знак ОВНА и начала помогать нам управлять материей раскрывая при этом  наш внутренний потенциал. Теперь  возрастает азарт, активно проявляется творчество и смелость (ведь управитель дня- МАРС). Хорошо будет заниматься чем-то необычным: эзотерикой, мистикой, посещением экстравагантных выставок и спектаклей. Постарайтесь только сами не «рубить шашкой» и на попасть кому-то под горячую марсианскую руку.
В 08:14 начнется 3-й лунный день, в котором тоже много энергии и важно постараться задать ей нужное для вас направление. В связи с чем не рекомендуется проявлять пассивность и инертность в этот день.

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