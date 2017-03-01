Астропрогноз на вторник: Луна перешла в знак овна
Эксперты
//
Вчера, 14:35
//
64
Сегодня ЛУНА уже перешла в знак ОВНА и начала помогать нам управлять материей раскрывая при этом наш внутренний потенциал. Теперь возрастает азарт, активно проявляется творчество и смелость (ведь управитель дня- МАРС). Хорошо будет заниматься чем-то необычным: эзотерикой, мистикой, посещением экстравагантных выставок и спектаклей. Постарайтесь только сами не «рубить шашкой» и на попасть кому-то под горячую марсианскую руку.
В 08:14 начнется 3-й лунный день, в котором тоже много энергии и важно постараться задать ей нужное для вас направление. В связи с чем не рекомендуется проявлять пассивность и инертность в этот день.
01 Марта 2017 / Среда / 02 04
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Иван Бургуджи: Гагаузия под угрозой!
---|294
- Дмитрий Соин: Человечество на распутье - между деградацией и саморазвитием
---|230
- Дмитрий Соин: мир несовершенен потому что конечен
|219
- Дмитрий Соин: омолаживающий эффект льняного масла очевиден
|208
- Чонгар в огне: антитатарские выступления в Геническе набирают силу
|169
- Иван Бургуджи: соблюдение норм права - залог устойчивости Гагаузии
---|159
- Дмитрий Соин: десять рекомендаций на все случаи жизни
|151
- Палестина - ось единства мусульман
---|141
- Астропрогноз на понедельник: откроется "Рог изобилия"
|92
- Астропрогноз на вторник: Луна перешла в знак овна
|68