Дмитрий Соин: десять рекомендаций на все случаи жизни
Эксперты
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Сегодня, 20:09
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Ректор Европейского института JUSTO, социолог и политтехнолог Дмитрий Соин поделился с читателями информационного агентства "ТИРАС", полезными советами касающимися чего не следует делать на пути к успеху. ИА"ТИРАС", публикует высказывание известного политика:
"И так, делюсь тем, чего делать, на мой взгляд, нельзя:
- нельзя доверять государству – Вас все равно обманут;
- нельзя подменять реальную жизнь «витанием в облаках» и религиозным фанатизмом — это уводит в сторону от цели;
- нельзя работать там, где нет перспективы роста, мало зарабатывают и унижают сотрудников;
- нельзя заниматься тем (за исключением хобби), что не приносит Вам личной выгоды;
- нельзя топтаться на месте, теряя самое ценное, что есть у Вас в жизни – время;
- нельзя поддаваться шантажу и угрозам: «не так страшен черт, как его малюют»;
- нельзя опускать руки, впадать в уныние и говорить, что жизнь Ваша пропащая и бесперспективная;
- нельзя останавливаться на достигнутом, так как самолет при остановке в полете входит в штопор и разбивается;
- нельзя терять веру в свои силы, лишать себя любви, друзей и семьи;
- нельзя жить без цели, так как это путешествие в пустоту!
Если начать соблюдать эти принципы, то жизнь Ваша, наверняка, наладится, и Вы почувствуете вкус успеха! Это и есть первые шаги к «Разрыву шаблона»".
- нельзя доверять государству – Вас все равно обманут;
- нельзя подменять реальную жизнь «витанием в облаках» и религиозным фанатизмом — это уводит в сторону от цели;
- нельзя работать там, где нет перспективы роста, мало зарабатывают и унижают сотрудников;
- нельзя заниматься тем (за исключением хобби), что не приносит Вам личной выгоды;
- нельзя топтаться на месте, теряя самое ценное, что есть у Вас в жизни – время;
- нельзя поддаваться шантажу и угрозам: «не так страшен черт, как его малюют»;
- нельзя опускать руки, впадать в уныние и говорить, что жизнь Ваша пропащая и бесперспективная;
- нельзя останавливаться на достигнутом, так как самолет при остановке в полете входит в штопор и разбивается;
- нельзя терять веру в свои силы, лишать себя любви, друзей и семьи;
- нельзя жить без цели, так как это путешествие в пустоту!
Если начать соблюдать эти принципы, то жизнь Ваша, наверняка, наладится, и Вы почувствуете вкус успеха! Это и есть первые шаги к «Разрыву шаблона»".
26 Февраля 2017 / Воскресенье / 20 15
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