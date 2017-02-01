Дмитрий Соин: десять рекомендаций на все случаи жизни Эксперты // Сегодня, 20:09 // 0

Ректор Европейского института JUSTO, социолог и политтехнолог Дмитрий Соин поделился с читателями информационного агентства "ТИРАС", полезными советами касающимися чего не следует делать на пути к успеху. ИА"ТИРАС", публикует высказывание известного политика: