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Дмитрий Соин: десять рекомендаций на все случаи жизни

Дмитрий Соин: десять рекомендаций на все случаи жизни

Эксперты
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Сегодня, 20:09
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Ректор Европейского института JUSTO, социолог и политтехнолог Дмитрий Соин поделился с читателями информационного агентства "ТИРАС", полезными советами касающимися чего не следует делать на пути к успеху. ИА"ТИРАС", публикует высказывание известного политика:
 
"И так, делюсь тем, чего делать, на мой взгляд, нельзя: 

- нельзя доверять государству – Вас все равно обманут; 

- нельзя подменять реальную жизнь «витанием в облаках» и религиозным фанатизмом — это уводит в сторону от цели; 

- нельзя работать там, где нет перспективы роста, мало зарабатывают и унижают сотрудников; 

- нельзя заниматься тем (за исключением хобби), что не приносит Вам личной выгоды; 

- нельзя топтаться на месте, теряя самое ценное, что есть у Вас в жизни – время; 

- нельзя поддаваться шантажу и угрозам: «не так страшен черт, как его малюют»; 

- нельзя опускать руки, впадать в уныние и говорить, что жизнь Ваша пропащая и бесперспективная; 

- нельзя останавливаться на достигнутом, так как самолет при остановке в полете входит в штопор и разбивается; 

- нельзя терять веру в свои силы, лишать себя любви, друзей и семьи; 

- нельзя жить без цели, так как это путешествие в пустоту! 

Если начать соблюдать эти принципы, то жизнь Ваша, наверняка, наладится, и Вы почувствуете вкус успеха! Это и есть первые шаги к «Разрыву шаблона»".

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