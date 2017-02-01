/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Дмитрий Соин: мир несовершенен потому что конечен

Дмитрий Соин: мир несовершенен потому что конечен

Эксперты
//
Сегодня, 02:28
//
0
Мир несовершенен потому что конечен, считает российский ученый, глава Центра "Новая Доктрина" Дмитрий Соин. В ситуации когда не разрешен главный вопрос социума связанный со смертностью человека, любые достижения в материальном мире бессмысленны, подчеркивает основатель лаборатории активного долголетия "АМАРАНТ". Причем именно конечность жизни подрывает все стратегические перспективы человечества. Смерть перечеркивает все. А установки на то, что она естественна - являются диверсией. Они противоречат древним текстам и священным книгам, которые содержат в себе информацию, что первые люди были бессмертны. В последствии свое бессмертие они потеряли, но тем не менее жили до 1000 лет, что подробно описано, например,  в Ветхом Завете. В этой связи, Дмитрий Соин предлагает сконцентрировать усилия хотя бы на максимальном продлении активной фазы жизни с перспективой преодоления смерти как таковой. В ближайшее время ожидается появление детальной программы такого рода исследований. Они основаны не на медицинских методах, а на работе с сознанием человека. Именно головной мозг располагает возможностью к постоянному самообновлению человека, полагает Дмитрий Соин. Ему надо лишь помогать используя специальные упражнения и очистительные процедуры. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: Амарант - цветок с акульим характером
Дмитрий Соин: Амарант - цветок с акульим характером
Дмитрий Соин: омолаживающий эффект льняного масла очевиден
Дмитрий Соин: омолаживающий эффект льняного масла очевиден
Дмитрий Соин: йога в многообразии Центра "Амарант"
Дмитрий Соин: йога в многообразии Центра "Амарант"
comments powered by HyperComments
26 Февраля 2017 / Воскресенье / 20 15
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru