Дмитрий Соин: мир несовершенен потому что конечен Эксперты // Сегодня, 02:28 // 0

Мир несовершенен потому что конечен, считает российский ученый, глава Центра "Новая Доктрина" Дмитрий Соин. В ситуации когда не разрешен главный вопрос социума связанный со смертностью человека, любые достижения в материальном мире бессмысленны, подчеркивает основатель лаборатории активного долголетия "АМАРАНТ". Причем именно конечность жизни подрывает все стратегические перспективы человечества. Смерть перечеркивает все. А установки на то, что она естественна - являются диверсией. Они противоречат древним текстам и священным книгам, которые содержат в себе информацию, что первые люди были бессмертны. В последствии свое бессмертие они потеряли, но тем не менее жили до 1000 лет, что подробно описано, например, в Ветхом Завете. В этой связи, Дмитрий Соин предлагает сконцентрировать усилия хотя бы на максимальном продлении активной фазы жизни с перспективой преодоления смерти как таковой. В ближайшее время ожидается появление детальной программы такого рода исследований. Они основаны не на медицинских методах, а на работе с сознанием человека. Именно головной мозг располагает возможностью к постоянному самообновлению человека, полагает Дмитрий Соин. Ему надо лишь помогать используя специальные упражнения и очистительные процедуры.