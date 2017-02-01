Чонгар в огне: антитатарские выступления в Геническе набирают силу Эксперты // Вчера, 19:52 // 58

Бесчинства татарских националистов на границе с российским Крымом уже вызывают недовольство местного населения. В ситуацию был вынужден вмешаться лидер партии СПАС Эдуард Коваленко. В своем комментарии по этому поводу он отметил следующее:





22.02.17 в Чонгаре Генического района Херсонской области, состоялся сбор граждан. Это произошло в связи с тем, что татарское формирование "Аскер" финансируемое из Турции через коммерсанта Ленура Ислямова, именующего себя лидером блокады Крыма перешло предел терпения местных жителей. Кроме бесчинств, мародёрства и просто стрельбы из незарегистрированного огнестрельного оружия татары вошли в конфликт, ещё и с подразделениями Вооружённых Сил Украины. После разгрома ВСУ их палаточного городка на границе с Крымом выявился целый арсенал вооружения. Гранатомёты, автоматы, пулемёты, мины, патроны. И всё нелегальное. Что бы скрыть масштабы преступления власть в Украине, решила все скрыть и утаить, Назвав изъятое оружие муляжом! Абсурд! Общественность возмутилась и созвала сход. На него прибыли, кроме местного населения, руководство администрации, полиции, прокуратуры, СБУ, ВСУ, пограничников и конечно же "Аскер" с Ислямовым. Собралось довольно приличное колличество не только людей, но и машин. В большом клубе не всем хватило места. Не смотря на то, что меня в это время вызвали в исполнительную службу, что бы изъять с меня недостающую сумму компенсации ЖД, за организацию перекрытия ж.дороги, с целью остановки поездов. Но сейчас не об этом. Я перенёс эту встречу с исполнителем на следующий день. И помчался на этот сбор жителей в Чонгар. Как только я прибыл туда, меня встретили угрюмые лица "Аскеровцев" и полицейских с СБУшниками. Я пробился в забитый битком зал, и подошёл к сцене. Там в это время красноречиво рассказывал о бездействии власти местный фермер и активист Коблюк. Он показывал письма и обращения в СБУ, прокуратуру, полицию, администрацию о бесчинствах татарских боевиков "Аскер", и отписки о том, что всё в порядке. Так как же в прядке? Когда громадный арсенал нелегального оружия найден практически возле мирных домов и дворов. После окончания выступления оратора от народа. Ведущие приняли решение дать слово официльным властям и силовикам. Я понял, что ни кто не собирается мне давать слово, взял его сам. И вклинился в регламент. Поднявшись на сцену, не взирая на протесты президиума, я начал выступление с таких слов. Я родился и вырос на этой земле. И как глава партии СПАС, и общественной организации "Украина превыше всего!", заявляю: власть в Украине не легитимная. Согласно сатьи 6 Конституции Украины, единственным источноком власти является народ. И народ не доверяет этой власти. Я лично знаю Порошенко, главу СНБУ Турчинова, ген.прокурора Луценко, и других руководителей этой власти. И знаю, что народ Украины их не поддерживает. На этом основании, от имени народа, партии СПАС, и общественной организации "Украина понад усе!", объявляю эту власть нелегитимной! Чем собрал поддержку зала и аплодисменты. Но реакция силовиков не заставила себя долго ждать. Меня попытался стянуть со сцены начальник полиции. И президиум начал требовать не нарушать регламент. Что бы не создавать лишний конфликт. Я сошёл со сцены и стал у стены. К трибуне пригасили главу админстрации. Я заявил, что не собираюсь слушать представителей нелегитимной власти, и демонстративно вышел из зала. Скандируя, олигархов на кол! Коваленко в президенты Украины! Украина превыше всего!