Алена Аршинова: Чебоксарское водохранилище эпидемиологически опасно Эксперты // Вчера, 23:57 // 1

Чебоксарское водохранилище эпидемиологически опасно и является источником кишечных инфекций неизвестной этимологии, считает депутат Государственной Думы России Алена Аршинова. В ходе встречи группы парламентариев Единой России с Министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским она озвучила следующую проблему: