Алена Аршинова: Чебоксарское водохранилище эпидемиологически опасно
Эксперты
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Вчера, 23:57
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Чебоксарское водохранилище эпидемиологически опасно и является источником кишечных инфекций неизвестной этимологии, считает депутат Государственной Думы России Алена Аршинова. В ходе встречи группы парламентариев Единой России с Министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским она озвучила следующую проблему:
"В ПФО в зоне интересов как минимум четырёх субъектов России (Нижегородская обл., Р.Марий-Эл, Чувашская Республика, Р.Татарстан) находится Чебоксарский гидроузел, который более 30 лет работает при временной промежуточной отметке водохранилища НПУ 63 м с резко заниженными параметрами (проектный уровень – 68 м).
В результате превышение допустимых норм площади мелководий способствует прогреву водохранилища, бурному развитию сине-зеленых водорослей (фитопланктон) в летний период времени, анаэробных бактерий в зимний период, что усиливает ухудшение качества воды водохранилища.
Объем водохранилища не обеспечивает самоочищение воды, способствует микробному загрязнению воды, оно практически превратилось в биологический реактор загрязнения окружающей среды и создает эпидемиологическую опасность.
Качество воды в р. Волге не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям и все это в условиях, когда Чебоксарское водохранилище является источником водоснабжения крупных населенных пунктов #Чувашия с общей численностью населения свыше 600 тыс. человек, в том числе двух крупных городов - #Чебоксары и #Новочебоксарск, где проживают 47% населения республики.
Заболеваемость жителей прилегающих территорий острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии за последние 10 лет многократно превышает уровень заболеваемости в среднем по Российской Федерации.
Прогрессирующие загрязнения усиливаются с каждым годом. Ситуация ухудшается и за счет трансграничного переноса сточных вод, сбрасываемых субъектами Российской Федерации, расположенными выше по течению.
Для решения проблемы мелководий необходимо осуществить углубление участков мелководий реки Волга в районе Чебоксарского водохранилища до санитарных норм, а также определение мест складирования, хранения и утилизации шлама и иловых отложений, извлекаемых при расчистке и углублении участков мелководий реки Волга.
Подъем уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки НПУ 68,0 м позволит ликвидировать создавшуюся неблагоприятную экологическую ситуацию".
В результате превышение допустимых норм площади мелководий способствует прогреву водохранилища, бурному развитию сине-зеленых водорослей (фитопланктон) в летний период времени, анаэробных бактерий в зимний период, что усиливает ухудшение качества воды водохранилища.
Объем водохранилища не обеспечивает самоочищение воды, способствует микробному загрязнению воды, оно практически превратилось в биологический реактор загрязнения окружающей среды и создает эпидемиологическую опасность.
Качество воды в р. Волге не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям и все это в условиях, когда Чебоксарское водохранилище является источником водоснабжения крупных населенных пунктов #Чувашия с общей численностью населения свыше 600 тыс. человек, в том числе двух крупных городов - #Чебоксары и #Новочебоксарск, где проживают 47% населения республики.
Заболеваемость жителей прилегающих территорий острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии за последние 10 лет многократно превышает уровень заболеваемости в среднем по Российской Федерации.
Прогрессирующие загрязнения усиливаются с каждым годом. Ситуация ухудшается и за счет трансграничного переноса сточных вод, сбрасываемых субъектами Российской Федерации, расположенными выше по течению.
Для решения проблемы мелководий необходимо осуществить углубление участков мелководий реки Волга в районе Чебоксарского водохранилища до санитарных норм, а также определение мест складирования, хранения и утилизации шлама и иловых отложений, извлекаемых при расчистке и углублении участков мелководий реки Волга.
Подъем уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки НПУ 68,0 м позволит ликвидировать создавшуюся неблагоприятную экологическую ситуацию".
21 Февраля 2017 / Вторник / 02 34
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