Дмитрий Соин: Как победить на выборах Эксперты // Сегодня, 01:48 // 3

Известный политик, социолог и политтехнолог Дмитрий Соин поделился с молодыми активистами правилами успешной избирательной кампании. В фокусе внимания оказались социологические, психологические и организационные приемы работы на избирательном округе. Выступление Дмитрия Соина имело диалоговый характер. Лекция содержала вопросы и обмен мнениями. Встреча была организована Федеральным молодежным избирательным штабом на площадке Молодой гвардии Единой России. Сам Дмитрий Соин так прокомментировал событие:



"Получил эстетическое и профессиональное удовлетворение от выступления перед молодым поколением политиков России. Как в свое время Морфиус уверовал в избранность Нео, так и я поверил в них, потому что увидел огонь в глазах и мощную энергию в сердцах. Благодарен Федеральному Молодежному Избирательному Штабу и МГЕР за приглашение к сотрудничеству!".