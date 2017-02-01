Дмитрий Соин: Как победить на выборах
Эксперты
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Сегодня, 01:48
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"Получил эстетическое и профессиональное удовлетворение от выступления перед молодым поколением политиков России. Как в свое время Морфиус уверовал в избранность Нео, так и я поверил в них, потому что увидел огонь в глазах и мощную энергию в сердцах. Благодарен Федеральному Молодежному Избирательному Штабу и МГЕР за приглашение к сотрудничеству!".
20 Февраля 2017 / Понедельник / 15 00
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