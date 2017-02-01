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Дмитрий Соин: Как победить на выборах

Дмитрий Соин: Как победить на выборах

Эксперты
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Сегодня, 01:48
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Известный политик, социолог и политтехнолог Дмитрий Соин поделился с молодыми активистами правилами успешной избирательной кампании. В фокусе внимания оказались социологические, психологические и организационные приемы работы на избирательном округе. Выступление Дмитрия Соина имело диалоговый характер. Лекция содержала вопросы и обмен мнениями. Встреча была организована Федеральным молодежным избирательным штабом на площадке Молодой гвардии Единой России. Сам Дмитрий Соин так прокомментировал событие:
"Получил эстетическое и профессиональное удовлетворение от выступления перед молодым поколением политиков России. Как в свое время Морфиус уверовал в избранность Нео, так и я поверил в них, потому что увидел огонь в глазах и мощную энергию в сердцах. Благодарен Федеральному Молодежному Избирательному Штабу и МГЕР за приглашение к сотрудничеству!". 

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