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Мединский призвал перестать искать масонов

Мединский призвал перестать искать масонов

Эксперты
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Вчера, 17:12
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Сегодня в Храме Христа Спасителя в Москве состоялась научно-практическая конференция посвященная Февральской Революции 1917г. Ее организатором выступила РПЦ и ряд патриотических фондов. 
В работе конференции приняли участие: митрополит Илларион, министр культуры Владимир Мединский, глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин, президент Славянской Академии, профессор Сергей Бабурин. Мероприятие сразу вызвало противоречивую реакцию и оценки, как участников, так и экспертов. В частности Сергей Бабурин отметил следующее:
"В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя началась конференция, посвященная 100-летию Февральской революции. Святейший патриарх, заявленный организаторами, не пришел, и слава Богу: впечатление ужасное. С первым докладом выступил митрополит Илларион. Конечно, во всем виноваты большевики! Даже свержение Царя было, по его мнению, лишь подготовкой большевистского уничтожения страны и Веры. Ни слова, кстати, о поведении представителей Церкви в Феврале!
Мединский, выступавший вторым, ушел недалеко, заявив даже о "якобы" свержении Царя. И - полная объективная (!) необходимость революции, "хватит искать масонов". Впрочем, порой он сам себя опровергал.
Не скрою - не выдержал залежалых либеральных штампов и, хотя и сидел в первом ряду, встал и ушел. Моя оценка Февраля 1917 как ГЛАВНОГО толчка страны в пропасть погибели, изложена в зимнем номере журнала "Славяне".

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