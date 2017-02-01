Алена Аршинова: Целевой прием студентов требует пересмотра
Статистика по договорам о целевом приеме и целевом обучении подтвердила необходимость серьезного пересмотра этого механизма. Более половины договоров о целевом обучении составлены с нарушением закона: не содержат мер соцподдержки студентов и сроков трудоустройства. Это означает и необязательность трудоустройства в принципе.
Поэтому этот механизм себя дискредитировал, а суды в прошлом году по всем делам в связи с нарушением исполнения договоров о целевом обучении отказали в удовлетворении иска
Еще год назад поднимала вопрос о пересмотре функционирования системы целевого приема и целевого обучения, а председатель #ЕР Дмитрий Медведев назвал профанацией нынешнюю систему подготовки целевиков в вузах.
Государство затрачивает средства на обучение, но государственные структуры, направляющие целевиков, их не востребуют, и школы и больницы не получают молодых специалистов. Поэтому в октябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать нормативную базу, которая позволит повысить эффективность целевого приема студентов в вузы и закрепить ответственность сторон.
Минобрнауки как раз готовит изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ» в части повышения ответственности всех сторон при целевом образовании в вузах. Прежде всего, это касается работодателей, которые нередко не выполняют свои обязательства перед выпускником вуза.
Речь идет о введении требования заключать трехсторонний договор с обучающимся, а также о взыскании неустойки в размере затраченных на его обучение средств, если он не исполнил обязательства по трудоустройству.
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