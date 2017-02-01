Валентин Соин: Третья мировая уже идет - в информационном поле Эксперты // Сегодня, 01:04 // 0

Международная обстановка и внутреннее социально-экономическое положение заставляет экспертов активно комментировать идеологическую ситуацию в России. В контексте этого предлагаем вниманию точку зрения политолога Валентина Соина:



Все чаще нам приходится сталкиваться с людьми, которые говорят о грядущей третьей мировой войне, как о ближайшей перспективе. Но мало кто знает, что она давно началась. И это информационно-психологическая война. Главной целью стран Запада является тотальное уничтожение России. Для этого страну стремятся обезглавить, лишить ценностей, культуры, духовности и идеологии. Объективно это происходит уже на протяжении многих веков, ведь наша Великая держава всегда была одним из главных игроков на мировой арене. Меняются эпохи, но не меняются цели. Запад откровенно боится сильной России и делает все для ее разрушения. Военные попытки завоевать державу провалились благодаря мужеству и героизму народа, который сломал хребет всем самым сильным завоевателям Европы - от Наполеона до Гитлера. Именно поэтому был разработан план по уничтожению России изнутри с помощью информационного вируса, который генерирует опасную для страны либеральную идею. Появление этого вируса уходит корнями в эпоху Петра, который был первым открытым императором-западником. Затем это усиливалось вплоть до восстания декабристов. Тогда русский организм устоял под напором жестких атак. Он был здоров. Но в 1917 году обессиленная внутренней смутой Империя все же рухнула и в стране установился режим основанный на марксизме - так же идеологии западного происхождения. История создана для того, чтобы анализировать ее развитие и делать правильные выводы. Ведь кроме идейного суррогата и вредных привычек Европа нам так ничего и не дала. Войны, смуты, революции, как правило шли от туда. И сейчас мы видим какую ненависть на Западе вызывает возрождение России. Против нас используется все: информационно-психологические операции, санкции, дезинформация, запугивание и многое другое направленное на ослабление страны. Но народ мудр. Он видит, что происходит. В его недрах зреет тяга к объединению всех здоровых сил России. Это сигнал для политиков и политических партий. Пора бы объединить все здоровые силы общества под флагом борьбы за государственное могущество и процветание общества.