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Спасти президента Трампа

Спасти президента Трампа

Эксперты
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Сегодня, 13:25
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По мнению экспертов Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", "последние скандальные заявления пресс-секретаря президента Дональда Трампа о том, что глава США требует вернуть Крым Украине вызвали интересную реакцию в России. Ряд политиков и экспертов поспешили "защитить" Трампа, представив дело таким образом, что он либо "жертва давления темных сил", либо вообще не стоит доверять словам пресс-секретаря. Зная как функционирует политическая система допустить такое невозможно. Как может пресс-секретарь президента публично озвучивать от его имени домыслы? Это не реально. Складывается впечатление, что часть российской элиты еще мечтает о возвращении благорасположения США. И оно действительно возможно если отдать Крым, предать Донбасс и ликвидировать ядерный щит страны. Других вариантов нет. И Трамп, кстати, это неоднократно подчеркивал.  Но предлагаемые сегодня американцами сценарии уже жестко отвергнуты президентом Владимиром Путиным и другими ответственными должностными лицами. Они понимают, чем это угрожает нашей стране. В контексте этого,  "плачь Ярославны по бедному Трампу" стоит прекратить. Сильная Россия Западу в целом и США в частности не нужна. Поэтому независимо от  персоналий находящихся у власти антироссийский вектор Евроатлантических сил будет неизменен".

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