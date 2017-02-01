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Астролог: 17 лунный день обещает РАДОСТЬ

Астролог: 17 лунный день обещает РАДОСТЬ

Эксперты
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Сегодня, 11:49
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По мнению профессионального астролога Ирины Глянько, сегодняшний день должен принести радость. По ее мнению: "13 февраля продолжается 17-й лунный день, ключевым словом которого является РАДОСТЬ. Надеюсь у нас будет много поводов испытать это чувство.

Несмотря на то, что сегодня последний день транзита ЛИЛИТ (ЧЕРНОЙ ЛУНЫ) в знаке СКОРПИОНА, где управляет ПЛУТОН, который в соединении с этой дерзкой брюнеткой мог провоцировать нас, начиная с 21 мая 2016 года, по всем темам и сферам этой планеты: власть, политика, большие и чужие деньги, секс, магия, коллективная воля, глубинное подсознание, трансформация.

В любом, случае, этот период подошел к концу, возможно вскрыв многие болевые точки, но все это приведет, если еще не привело, к правильной трансформации прежде всего себя.
Для дел новых, к сожалению, не подходит вторая половина дня с 15:37 до 23:43 из-за «холостой» ЛУНЫ".

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