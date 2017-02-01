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Марк Бартон открывает новый цикл психологических практикумов

Эксперты
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Сегодня, 14:03
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Известный психолог, мастер маркетинга и исполнитель популярных музыкальных шлягеров Марк Бартон, открывает курс новых лекций, позволяющих в короткий срок поднять самооценку и преодолеть депрессию. По словам самого Марка Бартона: "Курс в первую очередь направлен на женскую аудиторию. Мы помогаем им стать уверенными, самодостаточными и востребованными. Технология основана на мотивациях и самоанализе. Ряд проведенных ранее практикумов дал положительный результат. Я уверен в том, что в условиях мегаполиса, очень важно иметь твердую психологическую основу". 

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