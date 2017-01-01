Эдуард Коваленко: Порошенко загоняет Украину в Ад
Эксперты
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"Порошенко продолжает загонять Украину в ад нищеты. И ему прийдётся скоро ответить за убийство десятков тысяч славян на Донбассе. Его слова на своей избирательной компании в президенты: -"я закончив эту войну за три дня...". Путин укрепляет Россию, борется с бедностью и нищетой. Укрепляет позиции государства как снаружи, так и внутри. Меня судят за правду, и борьбу за справедливость. 07.02.17 в Киеве назначен суд по заявлению НАЗК (национальное агенство противодействия коррупции). Меня обвиняют, в том, что я не вовремя сдал финансовый отчёт по партии СПАС. Олигарха нашли. При том, что очёт нулевой. Я уже перестал считать, сколько у меня в жизни было судов, на которых меня судят! На днях на меня напали и пытались отравить нервнопаралетическим газом, в центре города! Олигархов на кол! Коваленко в президенты Украины!".
31 Января 2017 / Вторник / 20 30
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