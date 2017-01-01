Неформальные браки: как защитить интересы супругов и детей Эксперты // Сегодня, 17:41 // 0

В настоящее время все более популярными становятся "Неформальные браки". Это в первую очередь все виды взаимоотношений не прошедшие регистрацию в ЗАГСе. Зачастую именно внутри этих браков возникают тяжелые конфликты и тяжбы по поводу имущественных и родительских прав. Об этом в программе "Без Цензуры" беседуют ее ведущий, президент Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина" Дмитрий Соин и эксперт правовед, лидер движения "Партия Народа" Роман Устинов. Общий вывод дискуссии свелся к главной мысли - реальные права гарантирует только официальный брак в ЗАГСе.