/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Неформальные браки: как защитить интересы супругов и детей

Неформальные браки: как защитить интересы супругов и детей

Эксперты
//
Сегодня, 17:41
//
0
В настоящее время все более популярными становятся "Неформальные браки". Это в первую очередь все виды взаимоотношений не прошедшие регистрацию в ЗАГСе. Зачастую именно внутри этих браков возникают тяжелые конфликты и тяжбы по поводу имущественных и родительских прав. Об этом в программе "Без Цензуры" беседуют ее ведущий, президент Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина" Дмитрий Соин и эксперт правовед, лидер движения "Партия Народа" Роман Устинов. Общий вывод дискуссии свелся к главной мысли - реальные права гарантирует только официальный брак в ЗАГСе. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нефтяная мантия Папы Римского в Азербайджане
Нефтяная мантия Папы Римского в Азербайджане
Дмитрий Соин и Исмаил Шабанов: Талыши - друзья России
Дмитрий Соин и Исмаил Шабанов: Талыши - друзья России
Без цензуры: армяне в мировой военной истории
Без цензуры: армяне в мировой военной истории
comments powered by HyperComments
26 Января 2017 / Четверг / 23 06
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru