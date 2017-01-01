Эксперт в сфере франшиз Ольга Саюшкина посетила Москву Эксперты // Вчера, 15:22 // 73

ксперт в сфере франшиз, Ольга Саюшкина посетила Москву и провела переговоры в Центре "Новая Доктрина". В фокусе внимания с руководителем организации и учредителем проекта студии активного долголетия "Амарант" Дмитрием Соиным были вопросы брендирования площадок, на которых люди получают возможность оздоровления, омоложения и достижения психоэмоционального комфорта. Со своей стороны Ольга Саюшкина отметила, что "Область здоровья и красоты сегодня имеет стратегические перспективы с точки зрения брендирования и продвижения. В этой связи тема франшиз актуальна как никогда. За основу сотрудничества можно взять ряд брендов разработанных Центром "Новая Доктрина". Мы проработаем эти вопросы уже в ближайшее время", подчеркнула эксперт.

По информации ИА "Тирас", э