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Эксперт в сфере франшиз Ольга Саюшкина посетила Москву

Эксперты
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Вчера, 15:22
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По информации ИА "Тирас", эксперт в сфере франшиз, Ольга Саюшкина посетила Москву и провела переговоры в Центре "Новая Доктрина". В фокусе внимания с руководителем организации и учредителем проекта студии активного долголетия "Амарант" Дмитрием Соиным были вопросы брендирования площадок, на которых люди получают возможность оздоровления, омоложения и достижения психоэмоционального комфорта. Со своей стороны Ольга Саюшкина отметила, что "Область здоровья и красоты сегодня имеет стратегические перспективы с точки зрения брендирования и продвижения. В этой связи тема франшиз актуальна как никогда. За основу сотрудничества можно взять ряд брендов разработанных Центром "Новая Доктрина". Мы проработаем эти вопросы уже в ближайшее время", подчеркнула эксперт. 

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