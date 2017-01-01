Сексуальная энергия полезна для тонуса и креативности человека
Эксперты
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Сегодня, 01:54
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"В обыденной жизни для каждого мужчины и женщины важно иметь сильную сексуальную энергию, которая способствует не только прогрессу в интимной жизни, но также помогает совершать прорывы и достигать успеха во всех областях человеческого общества: в политике, карьере, бизнесе, творчестве, искусстве, науке и культуре. Сексуальная энергия является одним из самых мощных регуляторов в нашем организме. С ее угасанием связано саморазрушение человека. Для каждого из нас немаловажно иметь сильную харизму, гибкость ума и умение быстро принимать важные решения. Всем этим очень просто овладеть, уделяя немного личного времени для раскрепощения и усиления своих нижних чакр. В этом вам поможет ежедневное занятие йогой и медитативные практики, на которые вы потратите в среднем 20-30 минут. Поверьте, что это стоит того. Занимайтесь саморазвитием, здоровьем, йогой, раскрывайте в полной мере свои возможности и успех уже скоро постучит в ваши двери!".
22 Января 2017 / Воскресенье / 06 54
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