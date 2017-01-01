/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Сексуальная энергия полезна для тонуса и креативности человека

Сексуальная энергия полезна для тонуса и креативности человека

Эксперты
//
Сегодня, 01:54
//
0
Сексуальная энергия полезна для тонуса и креативности человека, считает эксперт Центра "Новая Доктрина",  мастер студии активного долголетия "АМАРАНТ", врач Диана Маковская. Ею проанализированы результаты многолетних исследований качеств человеческой энергии, которые проводились, как за пределами России, так и внутри страны. В итоге она озвучила следующий резюмирующий комментарий:
"В обыденной жизни для каждого мужчины и женщины важно иметь сильную сексуальную энергию, которая способствует не только прогрессу в интимной жизни, но также помогает совершать прорывы и достигать успеха во всех областях человеческого общества: в политике, карьере, бизнесе, творчестве, искусстве, науке и культуре. Сексуальная энергия является одним из самых мощных регуляторов в нашем  организме. С ее угасанием связано саморазрушение человека. Для каждого из нас немаловажно иметь сильную харизму, гибкость ума и умение быстро принимать важные решения. Всем этим очень просто овладеть, уделяя немного личного времени для раскрепощения и усиления своих нижних чакр. В этом вам поможет ежедневное занятие йогой и медитативные практики, на которые вы потратите в среднем 20-30 минут. Поверьте, что это стоит того. Занимайтесь саморазвитием, здоровьем, йогой, раскрывайте в полной мере свои возможности и успех уже скоро постучит в ваши двери!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: энергия - источник бессмертия
Дмитрий Соин: энергия - источник бессмертия
Йога повышает сексуальную чувствительность женщин
Йога повышает сексуальную чувствительность женщин
Дмитрий Соин: что дает "Тибетская йога"
Дмитрий Соин: что дает "Тибетская йога"
comments powered by HyperComments
22 Января 2017 / Воскресенье / 06 54
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru