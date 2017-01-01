Валентин Соин: манипулятивная социология, как инструмент влияния Эксперты // Вчера, 13:26 // 134

В академическом понимании социология – это наука об обществе и общественных отношениях. В своем арсенале она имеет количественные и качественные методы исследования общественного мнения, информационных потоков, социальных трендов и прочих секторов человеческой жизни. На основе получаемых эмпирических материалов делается анализ и прогноз дальнейшего развития социума, вносятся предложения по оптимизации социально-экономических, политических, культурных, образовательных и иных процессов. Если исходить из социологической классики, то социология должна быть беспристрастна, нейтральна и исходить из принципа хладнокровной фиксации и такого же анализа получаемых данных. Во многом это присутствует и сегодня.

Однако не все так просто. Социология то же не может оставаться в стороне от потребностей элиты и правящих классов. Как и всякая наука, она нуждается в средствах и поэтому ей приходится учитывать интересы власть предержащих. В итоге, социология, из академической науки все больше превращается в инструмент, позволяющий прямо либо косвенно влиять на общественное мнение, социальный, политический и даже потребительский выбор человека.

Для этого существует социология влияния или манипулятивная социология. Об этом можно написать не один десяток книг, а в рамках публикации хочется отметить следующее. Манипулятивная социология построена на том, что основная масса людей подвержена влиянию общественного мнения и всегда стремится присоединиться к большинству. Следовательно, публикуя специально сформированные под это данные «социологических исследований», мы вполне можем влиять на выбор человека. Например, опубликовав опрос, в котором отдается предпочтение какому-то политику или партии, мы автоматически накинем им процент симпатизантов. Или наоборот. По этой причине, кстати, за неделю до выборов во многих странах публикация рейтинговых электоральных опросов запрещена. Либо опубликовав предпочтения по месту отдыха, мы так же повлияем на выбор тех, кто еще думает, где им провести сезонные отпуска. Это же касается моды, стиля, автомобилей, недвижимости и т.д.

Да, по своей природе человек конформист и именно это является главной причиной, по которой с помощью опросов можно эффективно влиять на общество. Это, конечно, разрушает классический взгляд на социологию, как академическую науку. Но при этом позволяет придать этой дисциплине пусть и субъективный, но прикладной характер. Но при этом надо исходить из того, что социология влияния все же слепой инструмент. Она может работать, как во благо, так и во вред. С ее помощью можно посеять политическую или экономическую панику, спровоцировать беспорядки, кризис и т.д. Это следует учитывать при оценке манипулятивной составляющей в данной науке. Важно, чтобы социология находилась в честных и порядочных руках. Иначе мы можем получить самые необычные общественные реакции.



Валентин Соин, аналитик Центра «Новая Доктрина», социолог