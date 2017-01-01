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Кризис возраста: между депрессией и прорывом

Кризис возраста: между депрессией и прорывом

Эксперты
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Сегодня, 20:58
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Предлагаем вниманию программу президента Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", психолога и исследователя человеческих возможностей Дмитрия Соина, которая посвящена кризису возраста. Автор считает, что после 40 лет большинство людей испытывает кризис возраста. Зачастую это приводит к потере смыслов, депрессии, алкоголизму и саморазрушению. Дмитрий Соин рекомендует находить в каждом возрасте свое преимущество, ставить новые цели и добиваться их достижения. В этом главная формула длительного и эффективного саморазвития человека.

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