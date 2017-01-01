«Сырой» законопроект о платном въезде в города тревожит общество

По мнению эксперта-правоведа Григория Репика, продвигаемый в Госдуме РФ законопроект о платном въезде в города России является сырым и может повлечь за собой тяжелые социальные последствия. В своем комментарии по этому поводу он отметил следующее:

"Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал о планах на весеннюю сессию. Как стало известно, в первом чтении принят законопроект о платном въезде в некоторые города России. Законопроект однозначно «сырой» и вызывающий огромный общественный резонанс. Депутаты Госдумы высказывались, не скрывая эмоций и выражений. Как часто это бывает с законодательной властью в нашей стране, законопроект был предложен из-за успешного опыта зарубежных коллег. Действительно, Москва и другие крупные города России страдают от перегруженных автомобильных дорог. Многие страны, столкнувшись с похожей проблемой, уже ввели подобные законопроекты и добились определенных положительных результатов. Но можно ли сравнивать и перенимать законопроекты наших зарубежных коллег? Однозначно смотреть на опыт других стран полезно и следует перенимать законопроекты, дающие положительный результат, но обязательно адаптировав их под нашу страну. Следует учесть разницу в организации дорожного движения, доходы граждан, менталитет и многие другие факторы. Конечно, рабочая группа, разрабатывающая данный законопроект знает об этом и многие депутаты Госдумы высказывались именно о том, что законопроект необходимо доработать и работа предстоит огромная. Необходимо провести доработки в области общественного транспорта, ввести альтернативные бесплатные проезды, понять какие платы и на каких участках дорог будут взиматься. На мой взгляд, данный законопроект действительно может помочь разгрузить автомобильные дороги, но какой ценой? Взимание платы за проезд подтолкнет рост цен, так как затраты на логистические расходы будут повышены. Помимо экономических изменений, изменения коснуться и культурной жизни общества. Власти часто говорят о своей обеспокоенности низким уровнем внимания к культуре среди населения. Проще говоря, мало ходим в театры, музеи, гуляем в центре и парках. При этом, цены на культурные мероприятия, мягко говоря, кусаются. Это при том, что в расчет я беру среднестатистическую семью, имеющую одного-двух детей и среднюю заработную плату в Москве. Теперь к стоимости прогулки, например в центре и походу в театр, музей, кафе добавиться еще и стоимость проезда и парковки. Напомню, что стоимость парковок тоже была увеличена в разы. Многие просто откажутся от таких дорогостоящих развлечений и предпочтут остаться дома. Не приведут ли подобные меры к еще большему расслоению общества? Не останется наш средний класс, к которому у нас относится большинство населения страны за бортом жизни? А ездить по городу, по стране получат возможность только люди с достатком выше среднего? К чему приведут такие меры через пятьдесят, сто лет? Останется надеяться, что наши депутаты хорошо продумают данный законопроект, либо предложат достойные альтернативы, которые не будут ущемлять права и возможности наших граждан".