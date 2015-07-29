Ювенальный террор и брачный афферизм в России Эксперты // Вчера, 19:24 // 57

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию программу "Без Цензуры" с участием эксперта правоведа Романа Устинова и лидера женского бизнес-клуба Оксаны Калинковой. Ведущий в студии президент Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", психолог и аналитик Дмитрий Соин. В фокусе внимания тема ювенальной юстиции и брачных контрактов. Скандальные истории и разоблачения делают программу яркой и неповторимой.