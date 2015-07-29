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Ювенальный террор и брачный афферизм в России

Ювенальный террор и брачный афферизм в России

Эксперты
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Вчера, 19:24
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ИА "ТИРАС", предлагает вниманию программу "Без Цензуры" с участием эксперта правоведа Романа Устинова и лидера женского бизнес-клуба Оксаны Калинковой. Ведущий в студии президент Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", психолог и аналитик Дмитрий Соин. В фокусе внимания тема ювенальной юстиции и брачных контрактов. Скандальные истории и разоблачения делают программу яркой и неповторимой. 

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15 Января 2017 / Воскресенье / 04 38
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