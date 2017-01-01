Настал День Богов - МАКАРА САНКРАНТИ! Эксперты // Вчера, 18:03 // 85

14 января - мистический день в календаре. Йоги и мистики отмечают День Богов или на санскрите

МАКАРА САНКРАНТИ!



Как отметила в своем комментарии Альбина Дэва Чандрупа: "Дорогие! Поздравляю вас с Настоящим Новым Годом! Именно в этот день в полной мере начинается ДЕНЬ БОГОВ,который продлится до летнего солнцестояния! Этот день называется МАКАРА САНКРАНТИ! И наши древние Прародители праздновали именно его,а не тот Новый Год который празднуем мы!

Макара-санкранти - один из самых значимых праздников в году, это единственный праздник в индуизме, который расчитывается по солнечному календарю. В переводе его название означает День, который приносит Изменение. В этот день Солнце начинает свое движение в направлении северного полушария. А я уже говорила,что это самое Благое время и Возможность выйти из Круга Перерождений! С Макара-санкранти начинается "день" для Дэват (богов), в то время движение солнца на юг, как говорят, является "ночью" полубогов, поэтому большинство благоприятных вещей делается в их "дневное время".Поэтому старайтесь все ваши проекты,важные дела,духовные начинания заложить в это время.А до лета его у вас совсем не мало!

По словам Пуран, в этот день Сурья (Солнце) посещает дом своего сына Шани (Сатурн), который является господином Макар раши (зодиака Козерог). Хотя отец и сын обычно "не ладят", Сурья приходит встретиться со своим сыном в этот день. Этот день, таким образом, символизирует важность особых отношений между родителями и детьми.Поэтому в этот день очень важно примериться со своими родителями,детьми,и конечно же найти тот язык общения со своими небесными Родителями,который так важен нам,для жизни,для исполнения нашей Дхармы в этом непростом Мире.

В этот великий день,Небесная Ганга,которая проходит сквозь все Божественные Локи,силами тапасьи (великих служений и отречений)Махараджа Бхагиратха ,была низведена на Притхви -нашу прекрасную Землю,чтобы омывать все грехи ,все загрязнения.И собственно все реки Земли,не только Ганга,являются ее отражением.ВОДОКРЕС древних славян так же относится к этому празднику,который переродился в Крещение в христианстве.Давайте все же будет оставаться в нашим незыблемых Корнях и понимать глубину всего того,что празднуем!

День, предшествующий Макара-санкранти (13 января)называется Бхоги, когда люди отказаться от старых и заброшенных вещей и сосредоточиться на новых вещах, вызывающих смену или преобразование. Во многих семьях, младенцев и детей (как правило, менее трех лет) одаривают фруктами и сладостями. Конфеты и сладости вообще раздаются больших количествах. Божествам можно приносить сухофрукты, сахар и орехи. Это время когда семьи собираются все вместе. Работодатели дарят подарки из еды, одежды и денег своим служащим.

Второй день Макара Санкранти называется Педда-пандуга, что буквально означает "Большой фестиваль", когда все носят новую одежду, молятся Богу, а также делают подношения за предков, которые умерли. Одной из особенностей является то, что люди предлагают тысячи красочных подношений Солнцу в виде красивых воздушных змеев. На следующий день после Макара-санкранти совершается подношения коровам. (в ведической традиции корова небесное животное и Дар Девов,а так же считается одной из 7 Матерей Человечества)Особенно это важно для молодых девушек, желающих выйти замуж. Путешествие считается неуместным, так как эти дни предназначены для воссоединения семей.

Желаю вам всем прекрасных начинаний! Духовного соединения и взаимопонимания в ваших семьях! Вашего воссоединение с Божественностью ! ВСЕХ БЛАГ БЛАГОСЛОВЕНИЙ ВАМ! ОМ НАМО НАРАЯН!